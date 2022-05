Yo Yo di Mika all’Eurovision Song Contest 2022: l’artista, qui presentatore, canterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo in diretta mondiale. Il brano è già disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali, e stasera raggiungerà la prima serata di Rai1 in occasione della finale dell’evento musicale più seguito ed atteso del momento. Tutto sulla finale di Eurovision 2022.

In gara 25 Paesi, inclusa l’Italia. Semaforo rosso, invece, per Achille Lauro in rappresentanza di San Marino, eliminato nel corso della seconda semifinale. Eliminata anche Malta, con Emma Muscat: anche per lei niente da fare dopo la seconda semifinale.

25 Paesi in gara per una lunga scaletta ricca di ospiti e di sorprese. Una performance di Laura Pausini e il ritorno sul palco di Gigliola Cinquetti ma c’è grande attesa per Mika e per la sua performance live sulle note del nuovo singolo.

Yo Yo di Mika all’Eurovison verrà presentata ufficialmente stasera all’interno di un medley di successi. Mika canterà Grace Kelly, Love Today e Happy Ending, oltre al nuovo singolo.

“Volevo scrivere una canzone che potesse far piangere e ballare allo stesso tempo”, commenta Mika, che aggiunge sul brano: “Una canzone per far sentire meglio il mondo, in tutta la sua durezza. Qualcosa che sarà sempre lì a confortarvi. L’ho scritta per te, mentre la ascolti nella tua stanza o in un club: non importa, si tratta solo di te”.

Testo Yo Yo di Mika

Take down all my sorrow, put that on a beat

Take down all my sorrow, put it on repeat

I know by tomorrow you’ll come back to me

If you’re not back tomorrow, what will be will be

Be will be, on the beat, on the beat, on the beat, on the beat, on the beat

On the beat, on the beat, on the beat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Hold me again, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo



Shake my heart, heart, heart like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

I’m not going nowhere, I’m where I’m meant to be

So I’m not going nowhere, you’ll run back to me

I’ll be here ‘til tomorrow, then you’re gonna see

Your turn to do the dancin’, now you can dance for me

On the beat, on the beat, on the beat, on the beat, on the beat



On the beat, on the beat, on the beat, on the beat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Hold me again, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo

Shake my heart, heart, heart like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Mika in tour nel 2022

VERONA (anteprima)

18 settembre 2022 – TEATRO FILARMONICO

19 settembre 2022 – ARENA DI VERONA

FIRENZE

21 settembre 2022 – TEATRO VERDI

22 settembre 2022 – NELSON MANDELA FORUM

BARI

25 settembre 2022 – TEATRO PETRUZZELLI

26 settembre 2022 – PALA FLORIO

MILANO

29 settembre 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

30 settembre 2022 – MEDIOLANUM FORUM

ROMA

3 ottobre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 ottobre 2022 – PALAZZO DELLO SPORT

