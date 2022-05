Supermodel dei Maneskin ha già fatto innervosire tanti fan. La band di Damiano David è reduce da un lungo periodo trascorso a Los Angeles e ha lanciato l’attesissimo nuovo singolo, probabilmente un nuovo step verso il secondo capitolo di Teatro D’Ira Vol.1, più vicino a sonorità internazionali e al mood statunitense.

Chi contesta il brano accusa la band romana di aver attinto dai Nirvana, nello specifico per il riff di chitarra di Thomas Raggi che sembrerebbe una strizzata d’occhio verso l’intro di Smells Like Teen Spirit. Ciò è possibile, se consideriamo che nel testo si parla di una “supermodel” degli anni ’90 dedita all’autodistruzione e alle dipendenze. Problemi, questi, che tristemente hanno travolto molte rockstar.

Il risultato è un brano in cui troviamo funk, indie, rock e tanto pop, con la voce di Damiano ruvida quanto basta per collocare il singolo tra i classici pezzi à la Maneskin e che probabilmente aprirà la strada a tantissime altre novità. Supermodel verrà presentato questa sera, sabato 14 maggio, sul palco dell’Eurovision 2022, lo stesso Festival di cui i Maneskin sono stati i vincitori nel 2021 ottenendo una rampa di lancio che li ha consacrati al successo mondiale.

Oggi i Maneskin sono, appunto, star internazionali e ritornano con questo nuovo singolo che sembra una fotografia di ciò che maggiormente li ha incuriositi durante la loro esperienza negli Stati Uniti. Ecco il loro racconto:

Nell’ultimo anno i Maneskin hanno pubblicato altri singoli di successo: oltre a Zitti E Buoni, la band romana ha conquistato le classifiche con I Wanna Be Your Slave e Mammamia, arrivando a calcare i più importanti palchi internazionali come il Coachella e ad aprire il concerto dei Rolling Stones.

Di seguito il testo di Supermodel dei Maneskin.

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don’t love her back

When she’s upset, she talks to Maury and takes deep breaths

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she’s got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, more than money and cigarettes

Every night’s a heartbreak

Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll

Alone at parties, she’s working around the clock

When you’re not looking, she’s stealing your Basquiat

Low-waisted pants on OnlyFans, I’ll pay for that

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, you just look a bit like her dad

Every night’s a heartbreak

Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll

Yeah, huh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Okay