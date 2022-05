In questo articolo tutto sul televoto della finale di Eurovision 2022 attesa per stasera a Torino e in diretta su Rai1 dalle ore 21.00. 25 sono i Paesi in gara all’Eurovision nella serata conclusiva della manifestazione. Dopo due semifinali sono giunti in 20 alla finale per un totale di 15 Paesi eliminati nel corso delle prime due serate.

Ai 20 così selezionati, si aggiungono i 5 Big Five ossia Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Il nostro Paese è di diritto in finale insieme agli altri quattro fondatori.

Qui sotto tutto sul televoto per la finale di Eurovision 2022. Stasera gli italiani potranno votare attraverso sms, app e rete fissa ma non sarà possibile sostenere Mahmood e Blanco.

Come si vota: televoto finale Eurovision 2022

Il pubblico da casa può votare dall’Italia da rete fissa, via sms e da app dedicata. Si possono esprimere al massimo 5 preferenze. Non si può votare per il cantante che rappresenta il proprio Paese di appartenenza.

DA RETE FISSA: da rete fissa bisogna utilizzare il numero 894.222 e seguire le istruzioni della voce pre-registrata digitando quando richiesto il codice della canzone/artista preferito.

CON SMS: inviare un messaggio SMS al 475.475.0 contenente il codice canzone/artista preferito.

inviare un messaggio SMS al 475.475.0 contenente il codice canzone/artista preferito. DA APP: scaricare l’App ufficiale disponibile per iOS, Android e Windows e procedere con la votarazione nell’apposita sezione.

Quando votare

Non si può votare durante le esibizioni dei 25 Paesi in gara questa sera. All’Eurovision Song Contest si vota una volta sola, tutti e tutti insieme. Il televoto stasera verrà aperto, quindi, al termine delle esibizioni dal vivo dei Paesi protagonisti della kermesse.

Solo in quel momento sarà possibile esprimere le proprie preferenze via app, sms o da rete fissa. I Paesi in gara non possono autovotarsi: gli italiani, dunque, non possono votare Mahmood e Blanco ma possono sostare gli altri Paesi in gioco.

