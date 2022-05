Sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE 5G è uno degli smartphone Android tra i più richiesti del produttore sudcoreano e, a tal proposito, se siete in cerca di un nuovo telefono quest’oggi, sabato 14 maggio, lo potete acquistare in super offerta su Amazon a un costo da non farvi per niente scappare. Difatti, il device è disponibile con uno sconto del ben 36% e al prezzo di 494 euro (invece di 769 euro di listino). Lo smartphone di fascia media è venduto e spedito da terzi, nella colorazione White. Insomma, si tratta di un prezzo davvero incredibilmente e vantaggioso dato che le sue specifiche e il suo design sono da top di gamma. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito alcuni dettagli circa le principali caratteristiche tecniche.

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G é un telefono dotato di un display Dynamic AMOLED 2X fluido e intelligente da 6,4 pollici ad altissima risoluzione. Le cornici sono state molto ridotte per garantire una visione più ampia, i colori e la luminosità risultano vibranti anche quando esposto alla luce del sole. Lo schermo si mostra più fluido grazie al Super Smooth a 120Hz. Quanto al comparto fotografico, il device sfoggia un modulo triplo con un sensore principale da 12MP ottimizzato per scattare foto e registrare video di alta qualità e in qualsiasi condizioni di luminosità, mentre la fotocamera frontale è da 32MP per catturare i selfie migliori, anche di notte.

Il telefono è alimentato da una batteria da 4500mAh, che lavora insieme al display e al processore a basso consumo energetico per durare più a lungo durante la giornata, anche su smartphone 5G. Il Samsung Galaxy S21 FE 5G, oggi in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di 494 euro, possiede il Gorilla Glass Victus offrendo una resistenza ai danni e ai graffi che rende il vetro ancora più resistente negli smartphone Galaxy.

