Con Sam Ryder, il Regno Unito all’Eurovision potrebbe trovare il suo riscatto. La sua Space Man, infatti, è tra le canzoni più ascoltate dal pubblico della kermesse che quest’anno si svolge a Torino per diritto, considerata la vittoria dei Maneskin del 2021 con Zitti E Buoni. Nel 2021, infatti, l’artista britannico James Newman si era classificato all’ultimo posto con Embers. I pronostici per l’edizione di quest’anno sembrano diversi.

Sam Ryder vive e a Maldon, nell’Essex, e negli anni ha acquisito popolarità su Instagram e Tik Tok. Sul social cinese, soprattutto, Sam viene seguito per le cover dei suoi artisti preferiti. I video più cliccati sono le interpretazioni di Somebody To Love e I Want To Break Free dei Queen, Heart Of Glass dei Blondie e Eyes On Me di Adele.

A catturare maggiormente l’attenzione, tuttavia, è la sua cover di What’s Up dei 4 Non Blondes, un’interpretazione che ha portato al plauso di Alicia Keys e Justin Bieber. Con la sua grande estensione vocale, Sam Ryder risulta dunque tra i favoriti dell’Eurovision 2022.

Space Man è un brano all’apparenza disimpegnato, ma al suo interno nasconde un messaggio profondo. La storia della musica ci insegna che tutte le canzoni che parlano dello spazio hanno lasciato un segno: è il caso di Space Oddity di David Bowie, di Spaceman dei Babylon Zoo, Starless dei King Crimson e di tutte le produzioni dei Pink Floyd.

In ogni capitolo dello space rock mondiale l’uomo, immedesimandosi in un viaggiatore del cosmo, ha raccontato il nostro pianeta con malinconia. Space Man di Sam Ryder fa esattamente questo: il protagonista di questa ballata si meraviglia dell’universo, ma mentre vola tra le stelle sente il bisogno di ritornare sulla Terra per ritrovare il suo amore, l’elemento che più gli manca tra i pianeti.

If I was an astronaut, I’d be floating in mid-air

And a broken heart would just belong to someone else down there

I would be the centre of my lonely universe

But I’m only human, and I’m crashing down to earth

If I was an astronaut, I’d have a bird’s eye view

I’d circle ‘round the world and keep on coming back to you

In my floating castle, I’d rub shoulders with the stars

But I’m only human, and I’m drifting in the dark

I’m up in space, man

Up in space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man

And I wanna go home

If I was an astronaut, I’d speak to satellites

My navigation systems would search for other life

But I’d be up here thinking ‘bout what I left behind

‘Cause I’m only human with the real world on my mind

I’m up in space, man

Up in space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man

And I wanna go home

Gravity keeps pulling me down

As long as you’re on the ground, I’ll stick around

Stick around

I’ll stick around

I’m up in space, man

Up in space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man, no

Oh, I’m in the wrong place, man

Nothing but, nothing but, nothing but space, man

Nothing but, nothing but, nothing but space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

Nothing but space, man

And I wanna go home