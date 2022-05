Quanto manca al lancio della prossima Xiaomi Mi Band 7? Non molto se possiamo già commentare in questo weekend di metà maggio la prima certificazione riferita al dispositivo indossabile. La produzione del nuovo dispositivo era già partita ad inizio mese e ora non ci sono particolari dubbi sul fatto che il device è proprio dietro l’angolo.

La prima certificazione dello Xiaomi Mi Band 7 è quella di TENAA ed è stata confermata dal leaker Digital Chat Station, come riportato anche GIzmoChina. Il numero di modello del dispositivo è M2129B1, il produttore di riferimento è Huami. Quest’ultimo dettaglio non stupisce per nulla: da sempre le band Xiaomi sono prodotte dal partner detentore del brand di indossabili molto noto e rinomato Amazfit. La stretta correlazione tra i due marchi è anche confermata dal fatto che l’app di monitoraggio degli allenamenti e della salute Zepp è divenuta da tempo il punto di riferimento per entrambi i dispositivi dei due marchi.

La certificazione appena scovata relativa alla prossima Xiaomi Band 7 ci dice qualcosa delle sue prossime specifiche hardware. Purtroppo e come sempre per i documenti rilasciati dall’ente regolatore TENAA, non ci sono particolari dettagli sulla scheda tecnica sulla quale potrà contare il dispositivo indossabile. Sembra dato per scontato, tuttavia, che si proceda con un allargamento delle dimensioni del display, così come un potenziamento della batteria.

Ritornando alla domanda che tutti si pongono ovvero sul momento in cui verrà presentata la Xiaomi Band 7, ci sono buone speranze su un lancio prossimo. In effetti, considerando la certificazione appena confermata, possiamo immaginare che per la rivelazione del prossimo fitness tracker manchino una manciata di settimane. Resta un’ipotesi abbastanza valida quella di una presentazione del nuovo hardware per fine primavera, al massimo inizio estate.

