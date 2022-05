Non Ho L’Età di Gigliola Cinquetti è uno dei capitoli più importanti della canzone italiana. In un 1964 in cui il Belpaese aveva già finito – o quasi – di leccarsi le ferite di una guerra di cui ancora oggi si sentono i fumi, a pochi anni dalla grande rivoluzione sessuale e in un mondo in cui oltremanica quattro bravi ragazzi inventarono il pop, una 16enne veronese si guardava allo specchio.

Non uno specchio qualunque: era lo specchio del suo camerino, le luci perimetrali e il volto scavato dalla stanchezza e dall’incredulità. Lei, Gigliola, una piccola veronese con il dono del canto, aveva appena vinto il Festival di Sanremo. Come riporterà Paolo Madeddu sul sito Galleria Della Canzone dalle parole della stessa Cinquetti, la cantante mentre si esibiva fu colta da una contrazione dei muscoli facciali e invitò il regista a usare delle inquadrature che non mostrassero quel disagio.

Di fronte a quello specchio Gigliola Cinquetti reclama un piatto di pastasciutta, e probabilmente non sa che il suo brano vincerà anche l’Eurovision, che in quell’anno si chiama Gran Premio dell’Eurovisione e si terrà a Copenaghen. L’Italia vince l’Eurovision con Non Ho L’Età (Per Amarti) di Gigliola Cinquetti nel 1964. Il brano racconta la società dell’epoca, con una giovane ragazza innamorata che non poteva vivere appieno il rapporto con il suo amato per via della giovane età. Un messaggio, quello scritto per lei da Nicola Salerno, Mario Panzeri e Gene Colonnello, che la stessa Cinquetti rifiutava: “L’amore non è un fatto anagrafico”, avrebbe detto qualche anno più tardi.

Se Non Ho L’Età di Gigliola Cinquetti fotografava un modo di intendere dell’amore più tradizionale e conservatore, lo stesso non si poteva dire della sua interprete: qualche anno più tardi la cantante veronese sceglie di dare il voto al Partito Radicale, e contro di lei si scatena una vera e propria campagna denigratoria.

58 anni dopo quel luminoso 1964, Gigliola Cinquetti torna all’Eurovision 2022 con il suo brano più famoso.

Non ho l’età

Non ho l’età per amarti

Non ho l’età per uscire sola con te

E non avrei

Non avrei

Nulla da dirti

Perché, tu sai

Molte più cose di me

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’ attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età

Non ho l’età per amarti

Non ho l’età per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore per te

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’ attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età

Non ho l’età per amarti

Non ho l’età per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore per te