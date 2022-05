Meglio metterci una pietra su e non coltivare speranze in merito ad un iPhone 14 con porta USB C al posto della più classica soluzione lightning Apple, da sempre adoperata per i melafonini. La piccola grande rivoluzione dovrà ancora attendere, anche se non molto. Questo è quanto si evince da un nuovo rapporto di Bloomberg che segue quanto già riferito dall’analista Kuo questa settimana.

In pratica, se non potrà esserci un iPhone 14 con porta USB C in arrivo a fine estate nella tradizionale finestra temporale di lancio di settembre, l’importante novità sarebbe invece prevista per il 2023. La generazione successiva di melafonini e dunque gli iPhone 15 sarebbero invece pronti ad adeguarsi allo standard di riferimento per tutti gli Android, sia per la ricarica dei dispositivi che per il trasferimento dei dati.

Dopo la conferma di Bloomberg, al margine delle dichiarazioni dell’analista Kuo, appare evidente che Apple non possa garantire un iPhone 14 con porta USB C soprattutto per motivi di approvvigionamento delle dovute componenti hardware. Con l’abbandono della porta lightning su tutti i nuovi modelli di punta, ci sarà da rivedere l’intero sistema di partnership con i fornitori e la cosa prenderà necessariamente del tempo.

Per un iPhone 14 con porta USB C avevano spinto anche le istituzioni della Comunità europea. Quest’ultima aveva caldamente suggerito ad Apple, in attesa di una legislazione puntuale, di uniformarsi a quello che uno standard hardware condiviso da tutti i produttori di smartphone Android come di altri dispositivi hi-tech come tablet e computer. Un primo passo dall’azienda di Cupertino è stato almeno compiuto per gli iPad e ora si dovrà procedere nella stessa direzione anche per i telefoni del brand della melamorsicata. Sempre secondo Bloomberg, nella fase di transizione che ci separa dalla svolta del 2023, potrebbero essere messi a disposizioni degli adattatori dalle porte lightning a quelle USB, magari nella stessa confezione del futuro iPhone 14.

Continua a leggere su optimagazine.com