Dynasty cancellato dopo cinque stagioni è solo una delle tante serie CW che non torneranno il prossimo autunno. L’atipico “bagno di sangue” è dovuto alla possibile chiusura della rete americana e quindi al suo futuro incerto.

Dynasty cancellato per ascolti bassi? Negli Stati Uniti, la quinta stagione sta registrando una media di 410.000 spettatori a settimana e un rating demografico di 0.1, numeri uguali a quelli della passata stagione. Tra le 19 serie drammatiche che vanno in onda sulla CW, Dynasty è all’ultimo posto nella classifica di quelle più viste.

Dynasty è il reboot omonimo della serie andata in onda per nove stagioni (1981–1989) sulla rete ABC.

Dopo la notizia della cancellazione, la protagonista Elizabeth Gillies è andata su Instagram per dire ai suoi fan di non essere tristi e non dire addio, almeno per il momento, perché mancano ancora degli episodi da girare, quindi c’è speranza che la serie abbia una giusta conclusione, senza alcun cliffhanger (che farebbe ancora di più indignare il pubblico):

Mamma e papà sono in missione. Tenetevi gli addii per dopo perché abbiamo ancora 12 fantastici episodi per voi da guardare, e altri 6 ancora da girare! Quello che va in onda domani è davvero grandioso. Non perdetelo.

La quinta stagione di Dynasty è ancora inedita in Italia. Fino alla terza stagione, la serie veniva pubblicata in contemporanea con gli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming Netflix. Dallo scorso anno, invece, la quarta stagione è stata caricata appena terminata la messa in onda negli USA.

Quando vedremo quindi la quinta stagione di Dynasty in Italia? A questo punto, tutti gli episodi dovrebbero essere pubblicati su Netflix non appena terminerà la programmazione americana. Quindi ci vorrà almeno questa estate.

