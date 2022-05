Una performance che non si farà di certo ricordare per meriti canori, quella di Mahmood e Blanco alla finale di Eurovision 2022. I due salgono sul palco del Pala Olimpico in rappresentanza dell’Italia, con una versione di Brividi ridotta rispetto all’originale di Sanremo.

E se al Festival della Canzone italiana non ci sono mai stati dubbi sulla loro vittoria, meritatissima, tanti sono invece quelli che vengono sollevati sui social dopo la performance di stasera, sabato 14 maggio, la prima ed unica per la coppia.

Mahmood e Blanco si esibiscono per noni sul palco dell’ESC e qualche défaillance si percepisce sin dalle prime note. LA SCALETTA DELLA FINALE

Un emozionantissimo Mahmood non soddisfa pienamente nell’attacco, ma poco male: si riprende e subentra Blanco che, nonostante la giovane età, non mostra segni di cedimento. Peccato che poi la performance sia un alternarsi di alti e bassi, qualcuno su Twitter parla di “stecche”, dovute sicuramente all’emozione dei due sul palco ma l’emozione più grande è quella che trasmette il pubblico di Torino.

Sui ritornelli di Brividi, infatti, tutto il Pala Olimpico si unisce al coro di Mahmood e Blanco in una voce all’unisono.

I Brividi stasera è stato il pubblico presente a Torino a trasmetterli mentre il podio di Mahmood e Blanco sembra sempre più un miraggio. Del resto l’Italia non è mai andata all’ESC per vincere e, quest’anno soprattutto, il verdetto finale sembra già scritto. Sarà l’Ucraina a trionfare? Super favorita sin dai primi pronostici, anche gli scommettitori non hanno dubbi e Kalush viene accolto calorosamente sul palco italiano, e salutato con uno crosciare di applausi.

Al termine della performance, lascia il palco con una richiesta di aiuto: chiede che venga aiutato il tuo popolo, il popolo ucraino, coinvolto in una sanguinosa e crudele guerra dopo l’attacco sferrato dalla Russia di Putin, assente all’Eurovision quest’anno.