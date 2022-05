Mancano solo una manciata di ore alla finale di Amici 2022. In questo articolo le prime anticipazioni e gli spoiler dalla puntata che, lo ricordiamo, non è stata registrata.

La finalissima di Amici di Maria De Filippi va infatti in onda in diretta televisiva. L’appuntamento è per domani sera, domenica 15 maggio, alle ore 21.20 su Canale 5. Non per stasera, dunque. La finale di Amici slitta di un giorno.

Già noti gli ospiti dell’ultima puntata di Amici e i concorrenti giunti in finale. Sono in tutto sei i finalisti di Amici di Maria De Filippi in questa edizione, tra cantanti e ballerini. Via le squadre, tutti in maglia color oro: solo uno vincerà ma tanti sono i primi in palio per tutti.

Verrà premiato il vincitore assoluto con un premio in gettoni d’oro di 150.000 euro ma anche i vincitori di categorie otterranno un riconoscimento in gettoni d’oro del valore di 50.000 euro ciascuno. Tutti i premi per i finalisti di Amici sono disponibili qui.

I finalisti di Amici 2022

Sei i concorrenti in finale quest’anno. Domani sera su Canale 5 vedremo le sfide di Albe, 22 anni, cantautore e musicista; Alex, 21 anni, cantautore e musicista; Luigi, 20 anni, cantante e polistrumentista; Michele, 22 anni, ballerino; Serena,19 anni, ballerina; Sissi, 23 anni, cantante.

Il meccanismo? Il solito, ossia quello delle sfide dirette. Parte un concorrente, che sfida un avversario; il vincitore ne sfida un altro e via dicendo fino a quando non rimarranno in due che si sfideranno per l’ultima volta fino a decretare il vincitore del programma.

Gli ospiti della finale di Amici 2022

Sono già ufficiali gli ospiti della finale di Amici 2022 in programma per il 15 maggio in diretta TV. Si tratta della cantante salentina Alessandra Amoroso, che proprio nel talent show di Maria De Filippi ha mosso i primi passi. In rappresentanza del mondo dello sport, ad Amici ci sarà anche la campionessa di sci Sofia Goggia. Confermata la presenza della giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors.

Continua a leggere su optimagazine.com