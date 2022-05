Alessandra Amoroso ad Amici di Maria De Filippi per la finale del 15 maggio, in diretta su Canale 5: è lei l’ospite musicale della puntata, la prima della stagione che verrà trasmessa in tempo reale, senza alcuna registrazione negli studi di Roma.

Maria De Filippi accoglie in studio uno dei suoi ex concorrenti più talentuosi, che a luglio sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano per il live Tutto Accade a San Siro. La data è quella del 13 luglio.

Sei i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide ad eliminazione diretta: i finalisti di Amici di Maria De Filippi sono Albe, 22 anni, cantautore e musicista; Alex, 21 anni, cantautore e musicista; Luigi, 20 anni, cantante e polistrumentista; Michele, 22 anni, ballerino; Serena,19 anni, ballerina; Sissi, 23 anni, cantante.

I premi di Amici

Al vincitore di Amici di Maria De Filippi verrà assegnato un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Al vincitore di categoria un premio di 50.000 euro in gettoni d’oro. A chi vincerà il premio della critica Tim verrà assegnato un premio del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro.

Il premio Tim del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro verrà assegnato da una giuria tecnica. Il premio radio verrà assegnato dai network radiofonici per il pezzo più trasmesso; il premio Oreo del valore di 20.000 euro in gettoni d’oro verrà assegnato da una giuria tecnica. Il premio Marlù del valore di 7.000 euro in gettoni d’oro verrà invece consegnato a tutti i sei finalisti di Amici.

Gli ospiti di Amici per la finale

Ospite musicale della finale di Amici sarà la cantante Alessandra Amoroso. Ci sarà anche la campionessa di sci Sofia Goggia. Confermata la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors.

