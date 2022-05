Su WhatsApp spesso si rischia di lasciare qualche messaggio in sospeso, soprattutto se ne arrivano molteplici da differenti chat. Può capitare insomma di pensare di leggere un messaggio in un secondo momento, ma poi dimenticarlo di farlo realmente. Proprio per evitare che si ripetano con frequenza episodi di questo tipo, ecco che WhatsApp sta pensando ad una giusta soluzione con la possibilità di filtrare le chat. Per il momento si tratta di una novità che gli sviluppatori dell’app di messaggistica più popolare al mondo stanno studiando per le versioni beta di WhatsApp per Android ed iOS.

Focus sull’aggiornamento WhatsApp che riorganizzerà le chat su quattro variabili

Proviamo ad andare oltre le indicazioni riportate nella giornata di ieri. Già questo però fa ben comprendere come non ci vorrà molto tempo prima che questa possibilità di filtrare le chat possa essere diffusa su larga scala, diventando quindi disponibile per tutti gli utenti. Come al solito questa novità è stata scovata dai colleghi di WABetaInfo che spiegano come dovrebbe essere strutturata questa novità legata alle chat di WhatsApp. Il tutto fa leva su un tasto virtuale posizionato sulla destra della barra di ricerca in cui si potranno filtrare le chat in base a quattro parametri: non lette, con utenti salvati in rubrica, con utenti non salvati in rubrica e gruppi.

Si tratta di una novità che in realtà è arrivata in passato già per gli account business, quelli che inevitabilmente si ritrovano senza dubbio a dover gestire un numero piuttosto elevato di chat. Ora però dovrebbe arrivare anche per tutti gli utenti che utilizzano semplicemente WhatsApp per comunicare con amici, parenti, colleghi e così via. Attraverso questi quattro parametri sarà molto più semplice filtrare le chat ed assicurarsi di non perdersi nemmeno un messaggio.

Questa suddivisione che coinvolge anche i contatti non salvati in rubrica è senza dubbio molto utile, perché alle volte sono proprio questi che vengono lasciati nel dimenticatoio. Non ci resta a questo punto che attendere l’uscita in beta dell’aggiornamento WhatsApp, per poi assistere al rilascio stabile per tutti gli utenti.

Continua a leggere su optimagazine.com