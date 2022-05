La notizia che tutti aspettavano è arrivata: Tyler Hoechlin si unirà al cast del film di Teen Wolf. In un primo momento sembrava proprio che la presenza di Tyler Hoechlin e Dylan O’Brien non fosse possibile nonostante l’affetto dei fan e la gioia all’annuncio dell’arrivo del film, ma tutto è cambiato in corsa. Secondo quanto riporta TvLine, infatti, lL’attore ha firmato per riprendere il ruolo di Derek Hale in Teen Wolf: The Movie, il sequel di due ore firmato dalla Paramount+.

La notizia arriva circa sei settimane dopo l’annuncio che Vince Mattis è stato scelto per interpretare Eli Hale, il figlio quindicenne di Derek, interpretato proprio da Tyler Hoechlin. L’attore si riunirà agli ex compagni del cast Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen, Khylin Rhambo e Dylan Sprayberry.

A loro però non si unirà Dylan O’Brien che continua ad assicurare che lui non ci sarà. Lui stesso ha spiegato: “Auguro loro ogni bene e lo guarderò la prima sera in cui uscirà. Spero che sia emozionante ma non ci sarò”.

Il film riporterà i fan di Teen Wolf a Beacon Hills dove un nuovo pericolo viene a galla con la luna piena. A quel punto sarà richiesto il ritorno di banshee, lupi mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma ma “solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un alfa, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato”.

Il resto lo scopriremo entro la fine dell’anno quando il film di Teen Wolf dovrebbe debuttare proprio su Paramount+. Attualmente il cast è impegnato sul set e adesso non ci rimane che attendere la prima foto di gruppo, o quasi.