Esce oggi Goyard di Capo Plaza, il grande ritorno del rapper salernitano Luca D’Orso – questo il nome di battesimo – dopo lo straordinario successo di Plaza (2021), il terzo disco.

Goyard di Capo Plaza

Status symbol, vita urban e beat essenziale, il tutto impreziosito da un ritornello in autotune: questo è Goyard di Capo Plaza, il singolo che segna il ritorno di uno dei nomi più autorevoli della scena rap contemporanea.

Il brano è prodotto da AVA, lo stesso nome che compare nel testo per celebrarne il talento e suggellare la collaborazione: “AVA sul pezzo, professore in cattedra, alta classifica”, dice Capo Plaza mentre guarda dall’alto chi lo odia e vorrebbe imitarlo: “Voi siete microbi piccoli”.

Status symbol, dicevamo, perché Plaza sceglie di mettere nel titolo il nome del prestigioso brand di pelletteria specializzato in borse. Lo fa capire nel testo: “Contanti dentro la Goyard”, frase che si colloca in una narrazione fedele ai canoni del rap: la crescita personale, la partenza dalle strade e la vita notturna, i trascorsi pieni di sacrifici e il successo dopo tante canzoni.

Il successo di Capo Plaza

Come tanti altri autorevoli colleghi, Capo Plaza ha contribuito a sdoganare il rap italiano nel mondo. Lo ha fatto, Luca D’Orso, circondandosi di collaboratori di fama internazionale del calibro di Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura. Tra le collaborazioni nostrane ricordiamo quella con Sfera Ebbasta.

Non solo internazionale: Capo Plaza ha il merito di aver sdoganato la scena urban per il grande pubblico, e non a seguito di scelte commerciali facilmente fruibili dalle stazioni radiofoniche. Luca D’Orso è riuscito a rendere al meglio la trap, il rap e tutte le loro migliori sfumature per far sì che un’intera generazione trovasse il meglio in uno stile considerato di nicchia per troppi anni

Testo

Non conta l’immagine, devi far pratica

Dio, ripuliscimi l’anima

Sto con tre arabi dentro una macchina

Que-questa sera chi si salverà? Ho cacciato lacrime, conta la fame che hai

Mi muovo oppure non cambierà quello che hai attorno

Ho bisogno di nuove vibes

Pochi ma buoni mi danno la carica Mio fra’ la carica e scarica

Tro*a di Parigi e tacchi di Saint Laurent

Mio fra’ ha una sciabola che sembra Sandokan

Sono le quattro e ‘sta droga mi imbambola … è una bambola, svuoto la bombola

Numeri-numeri, sembra una tombola

Evidente-evidente, mando un complice

Con la carriera hai fatto un capitombolo Grrr grrr Era ciò che volevo, ora sto in gara

Ti tolgono il rispetto e la collana

Poi rimani sulle tue A casa ne porto … due dopo aver fatto serata

Gang gang gang Fanc*lo chi si accontenta

Ne ho appena spesi trenta

In giro mio fratello è losco

La mia fame è dentro un bosco Contanti dentro la Goyard

Contatti mi chiaman ora

Fanc*lo chi si accontenta

Ne ho appena spesi trenta In giro mio fratello è losco

La mia fame è dentro un bosco

Contanti dentro la Goyard

Contatti mi chiaman ora Contatti dentro la Goyard, troi–

…. de la hoya

Mi parla di cose strane

È due ore, ca**o, non mi molla Tiri troppo, la spezzi la corda

Le do il cuore, manco mi ringrazia

Due e settanta fisso sul raccordo

Due bottiglie combattendo l’ansia Homie, è una fatica, rapido come una quattro che è rapida

Salita ripida, imita un altro coglione che blatera

Blateri e sei ancora a casa di mamma e pa’

La mia rivincita, quant’è difficile farcela Lei con la bocca fa ritmica, beatbox

Dice fa i soldi con TikTok

Poi la notte lo prende dove capita

Anima l’anima, sto in mezzo agli animal AVA sul pezzo, professore in cattedra, alta classifica

Voi siete microbi piccoli, vivo la vita vera, zero Instagram

Giriamo tutta la sera, poi entriamo al club

Pull up su una pussy, poi senti “clap” Colori diversi le mie Goyard

È come si alza il mio bank account Fanc*lo chi si accontenta

Ne ho appena spesi trenta

In giro mio fratello è losco

La mia fame è dentro un bosco Contanti dentro la Goyard

Contatti mi chiaman ora

Fanc*lo chi si accontenta

Ne ho appena spesi trenta In giro mio fratello è losco

La mia fame è dentro un bosco Contanti dentro la Goyard

Contatti mi chiaman ora

