Dobbiamo fare i conti con imprevisti problemi DEGIRO oggi 13 maggio. In tanti non sanno di chi stiamo parlando, ma il servizio offerto è molto più popolare di quanto si possa pensare in Italia. Andiamo con ordine, partendo dal presupposto che la settimana ormai in chiusura ha fatto registrare svariati disservizi nel nostro Paese, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con alcune considerazioni sul disservizio PSN per gli utenti in possesso di una PlayStation che sono soliti giocare in rete. Come stanno le cose questa mattina? Il disservizio preso in esame è tutt’altro che isolato a quanto pare.

Cosa sappiamo sui problemi DEGIRO registrati da diversi utenti in Italia oggi 13 maggio

Proviamo a mettere a fuoco i problemi DEGIRO oggi 13 maggio, grazie anche ad alcune informazioni raccolte sui social. All’interno della pagina Facebook ufficiale del brand, infatti, si trovano diverse lamentele. In tanti hanno fatto sapere che, effettivamente, allo stato attuale sia impossibile portare a termine il login. Lo staff fa sapere quanto segue: “Stiamo riscontrando un ritardo nelle prestazioni della nostra piattaforma. Vi chiediamo gentilmente la vostra pazienza e ci scusiamo per l’inconveniente”.

La situazione, in ogni caso, dovrebbe migliorare a breve per tutti. Pochi minuti fa, infatti, lo staff ha pubblicato una nota sui social molto chiara in merito: “Grazie per il tuo messaggio. Potresti aver riscontrato problemi ad accedere alla nostra piattaforma. Ci scusiamo per questo. Al momento puoi accedere di nuovo“. Insomma, la questione dovrà essere monitorata con grande attenzione nelle prossime ore, in relazione ad un disservizio che si è rivelato più pesante di quanto si potesse immaginare.

