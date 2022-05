Qualora foste alla ricerca di uno smartphone Android ottimo per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’offerta di oggi, venerdì 13 maggio, relativa al Realme GT Master Edition (modello 2021 6+128GB), disponibile su Amazon al prezzo di 219 euro (invece di 349 euro di listino). Insomma, si tratta di un nuovo minimo storico per questo device venduto nel fantastico colore Luna White, spedito dall’e-commerce e che potrete pagare in due modalità: in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate mensili del valore di 43,80 euro ognuna. Di seguito ecco forniti i principali dettagli tecnici del prodotto di Shenzhen.

Per chi ancora non lo conoscesse il Realme GT Master Edition può contare su un display Super AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz, frequenza di campionamento a 360Hz ed una fotocamera punch hole Sony da 32MP. Il telefono è in grado di presentare colori vivaci proprio come nel mondo reale e fornire uno scorrimento ultra fluido in ogni fotogramma. Il realme GT Master Edition è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno. Sul retro troviamo la fotocamera principale da 64MP con modalità ‘street’, obiettivo ultra-grandangolare e lenti macro. Sono assicurati colori brillanti ed un effetto di scatto istantaneo.

Offerta realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G,...

Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz: Può presentare colori vivaci proprio...

Lo smartphone può catturare foto ad elevata risoluzione 9248 x 6936. Il tutto è alimentato da una batteria che può contare su una capacità di 4300mAh e supporto di ricarica rapida a 65W. La ricarica al 100% è garantita in soli 33 minuti. Il Realme GT Master Edition, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di 219 euro, è anche dotato di tecnologia di connettività Bluetooth e NFC, oltre ad utilizzare il sistema operativo Android 12 con l’ordinaria personalizzazione Realme UI.

