In tanti si stanno chiedendo l’orario del match Sinner-Tsitsipas oggi a Roma, con alcune dritte su come guardare una partita molto attesa per gli appassionati. Si tratta dei quarti di finale del torneo, con una sfida che non rappresenta certo un inedito assoluto in calendario, come abbiamo avuto modo di constatare pochi mesi fa sul nostro magazine. A prescindere dal tatto che ci si trovi al Foro Italico o che si abbia intenzione di seguire i due in tv, sarà necessario tenere a mente un paio di concetti per non perdersi neanche uno scambio del quarto di finale più atteso.

Cosa sappiamo sull’orario Sinner-Tsitsipas in programma oggi a Roma e dritte su come guardare la partita

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso sull’orario Sinner-Tsitsipas in programma oggi a Roma e, soprattutto, quali sono le linee guida per guardare la partita. Occorre partire dal presupposto che i diritti degli Internazionali sono stati dati a Sky, ragion per cui chiunque intenda godersi lo spettacolo anche in mobilità dovrà affidarsi all’app SkyGo, ovviamente se abbonati. La stessa applicazione può essere scaricata sia con un dispositivo Apple, sia da chi dispone di un tablet o uno smartphone Android.

Per quanto riguarda l’orario Sinner-Tsitsipas, come sempre viviamo nell’incertezza con il tennis. Si tratta della seconda sfida in calendario oggi a Roma e a detta di Sky dovremmo partire attorno alle 12.30. Tutto ruota attorno alla durata del match precedente, ma la sensazione, salvo cose eccezionali, è che non si vada oltre le 13. Resta il fatto che attorno a quell’ora sarà necessario sintonizzarsi sulla piattaforma per assistere al match, che si preannuncia assai complicato per il tennista azzurro.

Il pronostico su Sinner-Tsitsipas, infatti, vede leggermente favorito il secondo, visto il suo ottimo momento di forma.