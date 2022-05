Morgan contro tutti per Eurovision 2022: l’artista rivela di non seguirlo e non risparmia nessuno. Le sue dichiarazioni giungono in occasione della lezione-spettacolo su Umberto Bindi che ha tenuto di recente al Conservatorio di Santa Cecilia, organizzata dal Club Tenco.

Morgan non sta seguendo l’Eurovision Song Contest, neanche quest’anno che ad organizzarlo è stato il nostro Paese. Non risparmia critiche a nessuno. Dai presentatori dell’evento agli artisti schierati dall’Italia e ai volti noti in gara per altri Paesi – e giù esclusi – Morgan ne ha per tutti.

Bocciati alla conduzione Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini: “Una barzelletta”. Bocciato Achille Lauro in rappresentanza di San Marino, bocciati anche Mahmood e Blanco che rappresentano l’Italia.

“Non sto seguendo l’Eurovision, credo sia più scena che sostanza”, ha detto. “Tutta l’Italia si ferma perché c’è l’Eurovision Song Contest? E allora io non mi fermo e non lo guardo; io lavoro e non mi fermo, solo perché c’è l’Eurovision…”, le sue parole.

È” la nuova Trinità”, dice a proposito dei cantanti scelti dall’Italia e da San Marino: parliamo di Mahmood, Blanco e Achille Lauro che dal Festival di Sanremo 2022, si sono trovati tutti e tre all’ESC. Lauro, però, è già stato eliminato e non si esibirà nel corso della finale di sabato 14 maggio.

Morgan non si sente di certo rappresentato da loro, artisticamente parlando. A tal proposito aggiunge: “Io non mi sento rappresentato da loro e non credo di essere l’unico”. L’Italia sceglie il proprio rappresentante per il contest internazionale dal Festival di Sanremo: in automatico partecipa chi trionfa a Sanremo lo stesso anno. I gusti di Morgan vanno in tutt’altra direzione, ma purtroppo gli artisti che candiderebbe per la performance in Europa sono tutti morti, come ricorda lui stesso.