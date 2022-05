Bridgerton 3 avrà una nuova Francesca Bridgerton: l’attrice Ruby Stokes, che ha interpretato il personaggio nelle prime due stagioni, sarà sostituita da un’altra interprete, con un’operazione di recasting che avverrà all’inizio della prossima stagione.

Dunque in Bridgerton 3 Francesca avrà un aspetto davvero un po’ diverso, quello di Hannah Dodd: apparsa di recente in Anatomia di uno Scandalo, la miniserie Netflix di David E. Kelley, assumerà il ruolo in sostituzione di Stokes, impegnata in un’altra produzione sempre targata Netflix, dal titolo Lockwood & Co.

La new entry di Bridgerton 3 ha interpretato la versione più giovane del personaggio di Sienna Miller nel recente thriller legale di Netflix, che ha dominato la top10 dello streamer in diversi paesi al suo debutto, lo scorso aprile (qui la nostra recensione). Ora si unisce al cast corale del feuilleton prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes, affermatosi con la seconda stagione come la serie tv in lingua inglese più vista nella storia di Netflix.

In Bridgerton 3 il personaggio di Francesca emergerà come “un po’ misterioso all’interno della sua famiglia loquace ed estroversa“, ma allo stesso tempo si rivelerà una ragazza che “nonostante la sua natura riservata, va d’accordo quando si tratta di affari sociali, forte di un sarcasmo e di un pragmatismo che scompiglia i volubili Ton eppure sembra attirare l’attenzione quando meno lo desidera“.

L’aggiornamento del cast di Bridgerton 3 è stato annunciato dai canali social ufficiali della serie con l’invito al pubblico a “dare il benvenuto al con gioia al nuovo membro della famiglia Bridgerton“.

The only thing the Ton loves more than a scandal is a celebration. Do joyously welcome the newest member to the Bridgerton family. 🐝 https://t.co/JmNiWabD3C — Bridgerton (@bridgerton) May 12, 2022

Le riprese di Bridgerton 3 non sono ancora iniziate, mentre la produzione è già impegnata nella realizzazione del prequel sulla Regina Charlotte.

