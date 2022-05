Appuntamento col finale di Germinal il 13 maggio su Rai3: la miniserie storica tratta dall’omonimo romanzo di Emile Zola, ambientato nella seconda metà dell’Ottocento, si conclude col terzo ed ultimo episodio.

Il finale di Germinal vede il protagonista Etienne Lantier, impegnato nelle lotte per i diritti dei minatori nella Francia ottocentesca, impegnato alla guida di uno sciopero nazionale che egli auspica allargarsi anche agli operai di altre nazioni, in un braccio di ferro impari in cui però l’eroico leader dei minatori non ha intenzione di soccombere alle logiche del profitto e dello sfruttamento della classe lavoratrice.

Ecco la trama dell’episodio finale di Germinal, in onda su Rai3, in prima visione e in prima serata venerdì 13 maggio dalle 21.20.

Dopo l’assedio alla chiesa Hennebeau, salvato dalla guardia nazionale, riceve una delegazione di minatori presso la sua abitazione, giunta per trovare un vero accordo, ma il Padrone continua a negare l’evidenza e rifiutare ogni compromesso. Lo sciopero generale continua e la miseria dilaga. La mossa di Hennebeau sarà quella di richiamare dei minatori dal Belgio, per riprendere la produzione. La miniera riparte, ma Etienne non si arrende e prova a coinvolger nello sciopero anche i minatori stranieri.

Il finale di Germinal chiude la serie in via definitiva, non essendo prevista una seconda stagione. Si esaurisce con questa terza parte, infatti, l’adattamento del celebre classico di Zola, prodotto dall’Alleanza Europea che vede la Rai collaborare con France Télévisions. Diretta da David Hourrègue, nelle intenzioni del regista e degli sceneggiatori questa trasposizione televisiva ha inteso “abolire qualsiasi tipo di distanza rispettosa verso i personaggi letterari per avvicinarli al pubblico. L’unico modo per ridare vita a questo monumento letterario è stato uscire dagli stereotipi, dai luoghi comuni e di evitare il miserabilismo che avrebbe impedito qualsiasi forma d’identificazione“. La serie resterà disponibile anche in streaming su Raiplay.

Continua a leggere su optimagazine.com