Con il finale di Don Matteo 13 che si avvicina (mancano quattro puntate), Maurizio Lastrico si diverte a punzecchiare il pubblico della fiction Rai.

Giovedì 12 maggio l’appuntamento con la produzione Lux Vide è saltata per via dell’Eurovision, ma Don Matteo 13 tornerà la prossima settimana eccezionalmente con ben due puntate.

Su Instagram Lastrico ha ricordato l’appuntamento per martedì 17 e giovedì 19, anticipando:

Stasera non saremo in vostre case poiché Eurovision viene trasmesso ma presto torneremo a nostra base! E il quando ve lo dico in rima adesso la prossima semana Giove e Marte faremo in palinsesto doppio ingresso. Gli eventi mischieran ancor le carte, chi è debole di cuor, farsi da parte!

È facile prevedere che “Baci, passioni e inciuciamenti”, come scrive Lastrico su Instagram, si riferiscono ovviamente al triangolo (anzi, quadrato) amoroso tra Anna, il Colonnello Valenti, Marco e Valentina.

Nelle scorse puntate, il PM e la figlia di Anceschi si sono avvicinati e hanno iniziato una relazione. Anna, che ancora pensa a Nardi, non resterà a guardare. Come abbiamo potuto vedere dal promo, nella prossima puntata entrerà in gioco il Colonnello Valenti che farà alla Capitana una proposta allettante… E potrebbe significare allontanarsi dall’Italia (e da Marco) per un po’.

Ovviamente il pubblico si aspetta l’happy ending per Anna e Marco nel finale di Don Matteo 13, che sono stati separati fin troppo nelle ultime due stagioni.

Non solo Don Matteo: Lastrico sarà nel cast di Chiami il mio Agente!, remake italiano dell’omonima serie francese di Netflix. La serie ruota intorno a un’agenzia di talent, che si occupa di gestire la carriera e la vita privata di alcune star. Stando alle anticipazioni, Maurizio Lastrico interpreterà uno dei personaggi principali. In patria, Chiami il mio Agente! è stato un clamoroso successo, forte anche della presenza di molte celebrità nei panni di una versione fittizia di loro stessi. Le riprese dell’adattamento italiano cominceranno nei prossimi mesi, probabilmente nel corso dell’estate. La Palomar, casa di produzione de Il Commissario Montalbano, si occuperà del remake nostrano.

