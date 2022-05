Gli appuntamenti della Notte dei Musei 2022 del 14 maggio saranno numerosissimi in tutta Italia. Torna l’iniziativa nazionale che prevede l’apertura di musei appunto ma anche aree archeologiche e altri luoghi d’arte e storici in notturna, con un costo di ingresso davvero esiguo ossia pari a 1 euro. Nessun regione d’Italia si esimerà dal proporre tanti suoi appuntamenti specifici e le occasioni di intrattenimento ma anche formazione non mancheranno affatto.

Sulla pagina ufficiale del sito del Ministero dei Beni culturali dedicata all’iniziativa non mancano i dettagli di cosa bolle in pentola per ogni istituto territoriale. Visitando il collegamento appena proposto, sarà possibile visionare gli eventi speciali organizzati in ogni provincia, dal nord al sud della penisola. Chi è interessato ad una particolare area geografica potrà procedere anche con il filtro per regione di proprio interesse e dunque procedere alla consultazione.

La sezione dedicata alla Notte dei Musei 2022 è in continuo aggiornamento. Fino a sabato 14 maggio nuove iniziative potrebbero essere integrate oppure quelle già inserite potrebbero anche subire delle modifiche. Sarebbe dunque consigliabile sempre consultare i siti e i canali ufficiali delle strutture di proprio interesse per non incorrere in qualche modifica dell’ultima ora.

In occasione della nuova edizione della Notte dei Musei 2022, è il caso di ricordare che per accedere ai luoghi culturali statali non è più richiesto il possesso del green pass, né di quello rafforzato né di quello base. Al contrario, è sempre consigliato l’utilizzo di mascherine, magari quelle FFP2, altrimenti le chirurgiche. Si prevede un’importante adesione alle iniziative in programma per gli eventi del prossimo weekend. Sarebbe dunque il caso di non tergiversare nelle prenotazioni di singoli o di gruppi di visitatori. Ogni istituto periferico del Ministero dei Beni culturali, se e quando necessario, fornirò delle indicazioni specifiche relative proprio all’appuntamento in programma.

