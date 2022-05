Finalmente DOLCENERA ha deciso di iniziare a condividere alcune delle tante composizioni che ha registrato e prodotto. Dopo “Nuovo giorno nuova luce”, con un suo testo sulla “Feeling Good” di Nina Simone, ha pubblicato la spettacolare “Spacecraft”, con un ritmo incalzante e un ritornello che ti entra subito in testa e che ti ritrovi a canticchiarlo in continuazione.

Mi sono collegato con lei dove, dallo studio che ha in casa, ha raccontato com’è nato questo brano e ne ha fatto due versioni.

Pur essendo una produzione molto curata, “Spacecraft” funziona benissimo anche piano e voce… o forse è Dolcenera che riesce a rendere perfetta qualsiasi canzone piano e voce.

ll video di “Spacecraft” lo ha girato usando anche una Delorian, l’auto di “Ritorno al futuro”. Ecco il link dove vederlo:

Un paio di mesi fa, Manu ha deciso di realizzare podcast dove raccontare storie di grandi artisti. Ha chiamato questo suo progetto “Una canzone una storia – Psicografia di un’artista femminile”. Li trovi a questo link

Visto poi che il testo “Spacecraft” è una sceneggiature par un vero e proprio film, eccolo:



Mia Madre Aliena

rubo la sua auto nuova

e vado in scena

a marcia su di giri in prima

Delirio di pioggia battente

io guido e non vedo più niente

E passo un rosso,

salto un dosso e il paradosso

accelerare

a un passo falso dal mio fosso

In radio una song di Capaldi

le lacrime ai tergicristalli

È per te che cambio sbando e sbaglio strada

per te che non ritorno più a casa

sono uscita in pullover

neanche questo commuove

Love me love me love me,

avevo voglia di vederti

avevo voglia di vedere

che effetto fa

È come come come

avere il cosmo dentro agli occhi

guardare fuori da un oblò

di uno spacecraft

Qui sotto casa tua

che non so che fare

non so che dire

non so più amare te

Sirene a strobo di festa

le urla da fuori di testa

Un agente mi chiede qui che ci fai

come un Blade Runner che cerca qualche Android

Arresto del replicante

non farmi andar via per sempre

È per te che cambio sbando e sbaglio strada

per te che non ritorno più a casa

Ho distrutto la Rover

neanche questo commuove

Love me love me love me,

avevo voglia di vederti

avevo voglia di vedere

che effetto fa

È come come come

avere il cosmo dentro agli occhi

guardare fuori da un oblò

di uno spacecraft

I can feel it in my eyes

È come come come

avere il cosmo dentro agli occhi

come guardare da un oblò

di uno spacecraft

