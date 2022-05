Chi cerca di scoprire più da vicino chi sia il fidanzato di Mika potrebbe rimanerci male: i profili social di Andreas Dermanis sono blindati e visitabili solamente dopo aver inviato una richiesta. Mika e Andreas sono insieme da circa 15 anni, e se da una parte abbiamo un artista e conduttore di fama internazionale, dall’altra abbiamo un documentarista e regista che vive poco sui social.

Chi è il fidanzato di Mika

Delle note biografiche del fidanzato di Mika si sa ben poco. Andreas Dermanis ha origini greco-inglesi e nasce verso la fine degli anni ’80. A

Attualmente vive e lavora a Londra come regista di documentari e videoclip. Riservato, come già si è detto, Andreas vanta un curriculum fatto di collaborazioni per le grandi emittenti inglesi e americane: BBC, Channel 4, MTV e Sky Arts, con una collaborazione anche con Sky Italia.

La sua passione per la regia lo porta, oggi, a realizzare documentari sulla guerra e sulle persone costrette ad emigrare dal proprio Paese, una dedizione che lo porta spesso a girare per il mondo. Dietro la telecamera, però, realizza anche videoclip musicali e fino ad oggi ha lavorato per artisti internazionali del calibro di Pet Shop Boys e anche per lo stesso Mika. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo la regia per I Love Beirut, il grande concerto di beneficenza organizzato dal compagno.

Mika su Andreas Dermanis

A dare più informazioni sul fidanzato di Mika è lo stesso cantautore, che ha conosciuto il suo compagno nel 2007 nel backstage di uno show. Da quel momento i due sono diventati inseparabili.

Pochi anni fa Mika ha fatto coming out superando la paura per i pregiudizi. Oggi la coppia vive felicemente una relazione stabile, e i due sono riusciti spesso a superare le difficoltà di una vita che spesso si condivide a distanza per via dei rispettivi impegni.

