Sneakerentola su Disney+ è il nuovo film originale che debutta il 13 maggio sulla piattaforma streaming. Prodotto dallo Studio che ha realizzato titoli di successo come Descendants, High School Musical e ZOMBIES, la pellicola è una rivisitazione in chive moderna della celebre favola di Cenerentola a tema musical pop/hip-hop, ambientato nella vivace sottocultura sneaker di New York.

Il protagonista è El (Chosen Jacobs), un aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens, lavora come magazziniere in un negozio di sneakers e nasconde il suo talento artistico. Un incontro casuale con Kira King (Lexi Underwood), la figlia della famiglia reale delle scarpe da ginnastica e una sorta di Principessina di Manhattan, fa scattare immediatamente la scintilla tra i due. E, grazie a una spinta da parte del suo migliore amico e con un tocco di magia, El trova il coraggio di allacciarsi le scarpe e sognare.

Per Lexi Underwood, far parte di Sneakerentola su Disney+ è una sorta di “chiusura di un cerchio”, come ha raccontato nella conferenza stampa di presentazione del film:

Cenerentola era la mia storia preferita con cui sono cresciuta. Ho foto di me vestita come lei per tre anni di seguito. Ho fatto tre versioni diverse di Cenerentola. Ero ossessionata dalla storia. Se potessi dire alla mia me di sei-sette anni: ‘Lexi, sarai in questa storia. Sarai in una storia moderna di Cenerentola’, ora urlerei. È un cerchio che si chiude.

Per la regista Elizabeth Allen Rosenbaum, rivisitare un classico come Cenerentola è stata “una grande responsabilità” perché è “una classica favola che tutti amiamo”, quindi era importante rendere onore alla storia originale, aggiungendo un pizzico di modernità:

L’intera storia ruota intorno a una scarpa, ed è questa a darci forza e potere ora. È quel paio di scarpe che ci fa muovere. Chiunque può trovare la propria espressività creativa attraverso un paio di sneakers, ed era un modo perfetto per modernizzare questa storia.

Il concetto di favola femminista, a cui la regista tiene molto, viene ribaltato nel film di Sneakerentola su Disney+: “Insegno alle donne a non aspettare il loro principe”. Qui i ruoli si invertono e per la prima volta è il Principe Azzurro ad avere quel potere, conclude la regista in conferenza stampa.

Continua a leggere su optimagazine.com.