La presentazione del nuovo Honor Magic 4 Lite 4G è praticamente avvenuta, con il debutto ufficiale del dispositivo anche sul mercato italiano. Il telefono vanta uno schermo LCD FullView da 6.81 pollici (non è che sia propriamente piccolo da tenere tasca, ma l’andamento attuale spinge verso questa direzione), con risoluzione FullHD+ (2388 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 680 (octa-core, processo produttivo a 6nm da 2.4GHz), con 6GB di RAM (+2GB virtuali) e 128GB di storage interno. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP, un ultra-wide da 8MP, uno di profondità da 2MP ed un sensore macro, sempre da 2MP. La fotocamera frontale include un sensore unico non meglio specificato.

Il nuovo Honor Magic 4 Lite 4G presenta l’NFC per i pagamenti mobili, il lettore di impronte digitale disposto lateralmente e la tecnologia di sblocco facciale in 2D. Il telefono integra una batteria da 4800mAh, con supporto alla ricarica rapida Honor SuperCharge a 66W (da 0 a 48% in 15 minuti, da 0 a 80% in 30 minuti). L’interfaccia proprietaria corrisponde alla solita Honor Magic UI 6.0, basata su Android 12. Lo spessore del device è di 8,05mm, mentre il peso di 189gr. Le colorazioni in cui l’Honor Magic 4 Lite 4G è disponibile sono Midnight Black e Ocean Blue.

Il prezzo del telefono è di 299,90 euro, ma potrete pagarle pagarlo 279,90 euro sfruttando il codice coupon ‘AM4LEB20’ su HiHonor. La versione 5G, invece, ha un listino di 349,90 euro. La spedizione è gratuita per entrambi i modelli. Adesso cosa farete? Fateci sapere se può essere un telefono di vostro gradimento. Restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda.

