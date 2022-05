A quanto pare, Apple avrebbe brevettato una nuova custodia per iPhone in grado di cambiare automaticamente l’interfaccia utente generale dello smartphone in una UI personalizzata adatta per giochi, fotografia e tanto altro ancora. Stando a quanto riportato da ‘patentlyapple.com‘, sul sito dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti è apparsa la pubblicazione di un brevetto relativo a dispositivi elettronici e accessori (tra cui anche custodie) che sfruttano sistemi di comunicazione wireless near-field per aumentare dinamicamente il funzionamento dei dispositivi. Si è, appunto, intuito che il gadget fosse stato progettato per modificare l’interfaccia utente dell’iPhone in base all’uso.

Ad esempio, quando un iPhone viene inserito in una custodia protettiva pensata per lo sport, il device, senza ulteriore input da parte dell’utente, sarà in grado di sostituire la sua interfaccia utente grafica principale con un’interfaccia ispirata allo sport. Come ulteriore esempio, quando lo smartphone è posizionato su un altoparlante dock, il telefono potrà sostituire la sua interfaccia utente grafica principale con una serie di controlli pensati per la riproduzione audio. Questo sta a significare che quando il device viene combinato a queste custodie smart, andrà a modificare ad hoc l’interfaccia per ottimizzare l’utilizzo stesso del telefono.

Le interfacce grafiche utente che prenderanno ad attivarsi quando un dispositivo verrà utilizzato con un accessorio specifico, potrebbero quindi essere personalizzate per una particolare funzione o per un insieme di funzioni rilevanti per l’accessorio associato. Tali interfacce grafiche saranno chiamate a garantire un uso più efficiente del dispositivo, in dedica ad un particolare set di funzioni o modalità operative del telefono. La cover potrà essere utilizzata anche in auto: infatti, secondo il brevetto di Apple nel momento in cui verrà inserito l’iPhone al suo interno, la tradizionale UI scomparirà per fare posto a CarPlay e Maps.

