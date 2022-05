Nella giornata di ieri, giovedì 12 maggio, durante l’evento Google I/O il colosso di Mountain View ha rivelato nuove ed interessanti funzionalità che riguardano ancora una volta Android Auto. Ben tre sono le modifiche introdotte a bordo del sistema di infotainment presente nel cruscotto delle auto, e che saranno messe a disposizione degli utenti tra circa qualche settimana. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Delle tre novità una su tutte riguarda il nuovo look di Android Auto. Infatti, l’interfaccia grafica, che sarà messa a disposizione entro l’estate 2022, permetterà agli utenti di procurarsi indicazioni stradali in maniera più rapida, di fare un controllo dei contenuti multimediali in modo più semplice e di entrare in possesso velocemente di ulteriori funzionalità. Tutto questo sarà reso possibile grazie all’introduzione del supporto ad ogni tipo di dimensione del display, in maniera tale da riuscire ad adattarsi a varie grandezze del multi-schermo e così da avere a portata di mano ed in primo piano le app che desideriamo utilizzare. Per un maggior controllo sui contenuti multimediali, senza dover obbligatoriamente collocare da parte la funzione principale, vi è l’aggiunta del supporto della navigazione e dei contenuti multimediali che restano sempre attivi.

Android Auto non solo si rifà il look, ma gli utenti potranno anche utilizzare nuove funzioni intelligenti. Difatti, si potranno inviare messaggi e chiamare i contatti preferiti non solo con la nostra voce, ma anche con un semplice ‘tap’ andando a selezionare e ad impostare una delle risposte rapide che compaiono sul display. Questa funzionalità permette al guidatore di gestire anche la comunicazione in totale sicurezza, efficienza e rapidità. Infine, la terza novità riguarda una maggiore collaborazione di Google con Android Auto: sarà possibile guardare video con le app di YouTube e di altre piattaforme di streaming, come ad esempio Epix Now e Tubi, direttamente dallo schermo dell’auto, e inoltre si potrà navigare in Rete tramite browser e visualizzare tutti i contenuti che vengono trasmessi dal telefono.

