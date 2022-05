Un concerto dei 2 Cellos all’Arena di Verona nel 2022: si terrà il 22 settembre. Per il duo musicale sarà l’ultimo concerto europeo della loro carriera. La location scelta è l’anfiteatro scaligero, sarà la cornice dell’Arena di Verona ad accogliere l’ultimo evento live della loro carriera.

Dopo il sold out del 20 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (Milano), è stato annunciato oggi un concerto dei 2 Cellos all’Arena di Verona nel 2022 per il quale i biglietti saranno disponibili a breve. A grande richiesta, le due rockstar del violoncello aggiungono una nuova data e scelgono l’Italia e l’Arena di Verona per la loro grande festa finale.

I 2 Cellos hanno rilasciato dichiarazioni recenti a proposito del culmine del loro percorso artistico nell’annunciare il grande show finale, lo spettacolo più bello e maestoso in programma nell’anfiteatro scaligero.

“Questo concerto è il culmine di tutti i traguardi che ci siamo prefissati come 2CELLOS. Sarà il nostro show finale, lo spettacolo più maestoso e lo porteremo in uno degli anfiteatri più belli del mondo. Insieme abbiamo scalato le montagne e insieme abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra esperienza. In questo ultimo tour, che è partito a marzo dagli Stati Uniti e ora ci sta portando in giro per l’Europa, stiamo mettendo tutto ciò che abbiamo imparato da questi anni di collaborazione professionale e amicizia. Sono concerti intensi, spiazzanti, toccanti, dirompenti, emozionanti. Ci mettiamo tutti noi stessi al 100% – e dopo potremo accomiatarci dai 2CELLOS. Sogniamo che il pubblico di tutta Europa abbia voglia di raggiungerci in Italia per questa ultima festa celebrando con noi questi dieci anni di storia straordinaria”, le loro parole.

I 2 Cellos sono il duo composto da Luka Šulić e Stjepan Hauser, violoncellisti dalla formazione classica, che hanno raggiunto la notorietà nel 2011 quando il video della loro interpretazione di Smooth Criminal di Michael Jackson diventa virale.

Biglietti per i 2 Cellos all’Arena di Verona nel 2022

I biglietti per il concerto dei 2 Cellos all’Arena di Verona nel 2022 saranno disponibili in prevendita da lunedì 16 maggio alle ore 12.00 su TicketOne.it, solo online, e nei punti vendita fisici da sabato 21 maggio alle ore 12.00.