Il Volo presenta una nuova versione di Grande Amore, il successo internazionale con il quale hanno trionfato al Festival di Sanremo nel 2015. Il brano è stato in seguito presentato, lo stesso anno, all’Eurovision Song Contest, dove il trio ha partecipato in rappresentanza del nostro Paese.

Esce You are my everything (Grande amore) de Il Volo, nuova versione del pezzo rilasciato qualche anno fa, che rivive in una edizione internazionale in occasione della partecipazione del trio pop-lirico all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino attualmente in corso.

Disponibile negli store digitali in tutto il mondo da mercoledì 11 maggio, il nuovo pezzo de Il Volo è una vera sorpresa per i fan internazionali che oggi si collegheranno su Rai1 per l’ospitata del trio nella seconda semifinale (sul palco in due in seguito alla positività di uno dei componenti).

La nuova versione di Grande Amore include alcune parti in lingua inglese, alternate alle parti in lingua italiana.

Si tratta di un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit Grande Amore che ha visto trinare Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto al Festival della Canzone Italiana. Il Maestro Melozzi ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo, consentendo al trio di riposizionarsi sul mercato italiano.

Dopo l’ospitata sul palco dell’ESC 2022 di Torino, il 15 maggio Il Volo riprende il tour mondiale partendo da Barcellona.

Testo You Are My Everything (Grande Amore) de Il Volo

Everytime I close my eyes

the thought of you is everywhere

inside my mind

I hear your voice

can’t sleep it keeps me up at night

and i want you always

You breathe life inside of me

give me air and hope a reason to believe

I want the world to know of every single thing

about this grande amore

amore

only amore

is all i feel inside

Tell me what’s the reason why

I only dream of you

tell me what’s the reason why

my eyes see only you

Tell me what’s the reason why

I always believe in you

grande amore

Dimmi che mai

che non mi lascerai mai

dimmi chi sei

respiro dei giorni miei d’amore

dimmi che sai

che solo me sceglierai

ora lo sai

you are my everything grande amore

Every flower wants to bloom

let’s pretend it’s springtime

between me and you

I can catch your petals

if they fall too soon

please don’t give up on

us now

amore, my amore

forever be mine



Tell me what’s the reason why

I only dream of you

tell me what’s the reason why

my eyes see only you

Tell me what’s the reason why

I always believe in you

grande amore

Dimmi che mai

che non mi lascerai mai

dimmi chi sei

respiro dei giorni miei d’amore

dimmi che sai

che solo me sceglierai

ora lo sai

you are my everything grande amore

you are my everything grande amore

