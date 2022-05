Sarà ben presto possibile inviare una risposta ai messaggi WhatsApp a dir poco immediata, grazie all’introduzione di una semplice ma sostanziale novità nel servizio di messaggistica. Grazie all’informatore WABetaInfo abbiamo la certezza dell’arrivo di una scorciatoia molto utile quando si ha la necessità di dare un riscontro al nostro interlocutore su qualsiasi argomento discusso in chat. L’anteprima della funzione è stato scovata nelle beta di WhatsApp Desktop, in particolare nella versione 2.2218.0. Un assaggio della specifica novità in arrivo è presente anche nell’immagine di apertura articolo.

Partiamo da cosa è possibile fare ora quando si ha la necessità di rispondere ad un messaggio in chat. In molti già sapranno che si procede selezionando la riga del contenuto di proprio interesse, dunque nella barra posta in alto della schermata WhatsApp si sceglie l’icona della freccia orientata verso sinistra. Altro metodo meno noto e non disponibile per tutti è quello del doppio tap sempre sul contenuto che si vuole menzionare nella conversazione per procedere al riscontro verso l’interlocutore.

Fin qui è stato riportato la modalità nota per inviare una risposta ai messaggi WhatsApp. Gli sviluppatori hanno lavorato ora ad una vera e propria scorciatoia: selezionando il contenuto che si ha la necessità di citare con una sola pressione dello schermo, si potrà visualizzare accanto la classica icona della freccia a sinistra. Utilizzandola sarà immediatamente possibile fornire un feedback al nostro contatto sull’argomento dibattuto nella conversazione. Questa si troverà accanto a quella dell’emoticon che rappresenta le reazioni WhatsApp appena introdotte nel servizio.

La novità in beta della scorciatoia per una risposta dei messaggi WhatsApp potrebbe essere rilasciata nel giro di poco tempo. La funzione sembra essere giunta ad una fase di sviluppo avanzata e potrebbe dunque essere presto disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Continua a leggere su optimagazine.com