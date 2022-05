In tanti si chiedono quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan, considerando il fatto che con ogni probabilità si tratterà del match scudetto per la compagine rossonera. Una questione molto delicata, per certi versi simile a quella che abbiamo vissuto nei giorni scorsi a proposito della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Vediamo come stanno le cose, perché a quanto pare sarà necessario attendere più del previsto prima che si abbiano informazioni cruciali per recarsi a Reggio Emilia in vista dell’ultima giornata di Serie A.

Quali sono le indicazioni su quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan per l’ultima giornata di Serie A

Cosa dobbiamo sapere, in base alle informazioni trapelate questa mattina? Quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan? Ho parlato di attesa per un motivo molto semplice, in quanto la Lega ha fatto sapere che date e orari dei match dell’ultima giornata di Serie A saranno noti solo lunedì prossimo. Si aspetteranno i verdetti del prossimo weekend per capire chi dovrà giocare in contemporanea, in base ad obiettivi in comune tra più squadre. Chiaro il riferimento alla lotta scudetto, che in caso di mancata vittoria dell’Inter domenica prossima sul campo del Cagliari potrebbe chiudersi in anticipo, ma soprattutto a quella per la salvezza.

Una volta chiara la situazione in vista dell’ultima giornata, conosceremo anche i dettagli sulla questione biglietti. Dunque, se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan, la sensazione netta è che già nella giornata di lunedì, presumibilmente nel pomeriggio, sapremo sia l’orario del match, sia tempistiche e modalità di acquisto per i tagliandi riservati ai sostenitori rossoneri. Vista la scarsa affluenza solitamente registrata dai tifosi neroverdi in casa, è altamente probabile che il Mapei Stadium sarà quasi tutto rossonero.

Insomma, c’è ancora un po’ da attendere, ma adesso sappiamo quantomeno quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan.