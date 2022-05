Presto verrà presentato il Huawei Watch Fit 2, successore della versione lanciata a fine 2020, e di cui adesso conosciamo meglio le possibili specifiche tecniche. Il braccialetto intelligente dovrebbe montare uno schermo di forma rettangolare ed avere una diagonale da 1.74 pollici con risoluzione di 480 x 336 pixel (un’altra cosa importante, che potrebbe significare molto per tanti dei nuovi proprietari di questo bel dispositivo).

Il processore dovrebbe presente le seguenti caratteristiche: ARM Cortex-M (non conosciamo ancora l’esatto modello, ma sarà sicuramente all’altezza del compito che gli sarà assegnato). Il sistema operativo di riferimento sarà HarmonyOS 2.0. La batteria avrà una capacità di 292mAh, con un’autonomia fino ad un massimo di 10 giorni. Le connettività incluse corrispondono al Bluetooth 5.2 ed al GPS, pure integrato. Il Huawei Watch Fit 2 sarà anche resistente all’acqua fino a 5ATM, con disponibilità della cassa in metallo e con vari cinturini in metallo, pelle e plastica (la gamma di personalizzazione sarà molto ampia, questo possiamo assicurarvelo fin da ora).

Il Huawei Watch Fit 2 potrebbe essere proposto nei modelli Active, Elite e Classic, che differiranno ulteriormente in base al tipo di materiali e dei cinturini utilizzati. Il Huawei Watch Fit 2 offrirà la possibilità di monitorare l’attività sportiva (fino a 100 sport), rilevare la frequenza cardiaca, contare i passi, misurare la saturazione dell’ ossigeno nel sangue, monitorare il sonno e lo stress. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, possiamo ipotizzare che il prossimo Huawei Watch Fit 2 presenti un costo non troppo distante dai 150 euro (come base di partenza, per poi salire a seconda del modello scelto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

