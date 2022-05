L’iPhone 14 non dovrebbe portare con se la rivoluzione tanto attesa della porta USB C al posto di quella lightning, nonostante ormai su più fronti si prema in questa direzione. La piccola grande rivoluzione arriverebbe solo con l’iPhone 15 del 2023: questo è quanto ha dichiarato un analista e informatore d’eccezione del calibro di Ming-Chi Kuo, da sempre in prima linea per le anticipazioni del nuovo hardware Apple.

L’esperto Kuo si è espresso sulla questione solo poche ora fa, attraverso il suo account Twitter. Come ben visibile di cinguetti riportati a fine articolo, si fa riferimento al passaggio dalla alla porta USB-C convenzionale (in uso su tutti i dispositivi Android) solo con la generazione top di gamma Apple del prossimo anno. Per quanto riguarda l’iPhone 14 in arrivo tra una manciata di mesi, non più tardi di settembre, i giochi sono già fatti e si punterà ancora sulla ben nota porta lightning. Sempre Kuo ha chiarito che il passaggio allo standard globale porterà degli importanti benefici come la maggiore velocità di trasferimento dei dati e anche nella ricarica. Tuttavia, è anche vero che molto dipenderà dal supporto software del sistema operativo Apple iOS e dunque ci si riserva anche di valutare il lavoro degli sviluppatori di Cupertino.

Da tempo anche le istituzioni governative come l’Unione europea premono per uniformare lo standard tecnologico dei dispostivi tecnologici alle porta USB C. Più volte Apple è stata invitata a lasciare la sua storica soluzione hardware della porta lightning a favore di quanto in uso sulla totalità dei device oltre il brand di Cupertino. Giunta ad una vera e propria imposizione in questa direzione, sarà però necessario del tempo per il passaggio. Di qui la conferma della soluzione passata per l’imminente iPhone 14 e la rivoluzione solo per il modello iPhone 15.

Sempre Kuo ha fatto notare come il grosso cambiamento in arrivo dopo l’iPhone 14 sia destinato a sconvolgere il mercato hi-tech. Tutti i fornitori Apple di porte USB-C beneficeranno di un incremento del volume di affari strepitoso e gli effetti di questo nuovo stato delle cose si avrà per almeno un paio di anni a seguire.

