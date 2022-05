L’Italia può votare Achille Lauro ed Emma Muscat all’Eurovision 2022? Siete in tanti a chiedercelo quando ormai all’esibizione dei due artisti sul palco dell’ESC 2022 mancano solo poche ore. I due cantanti non sono in gara in rappresentanza dell’Italia, che invece schiera la coppia vincitrice del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco.

Achille Lauro è in gara all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San Marino ed Emma Muscat sarà sul palco per la sua nazione Natale: Malta.

Entrambi si esibiranno nella seconda semifinale in programma stasera, giovedì 12 maggio, su Rai1 e a Torino, disponibile anche senza traduzione italiana. Non essendo stati scelti come rappresentanti del nostro Paese, l’Italia può votare Achille Lauro ed Emma Muscat all’Eurovision 2022?

La risposta è doppia: sì e no. Teoricamente l’Italia può votare sia Achille Lauro che Emma Muscat. I Paesi in gara non possono votare i propri rappresentanti ma possono televotare quelli degli altri Stati. Per questo motivo, il pubblico italiano può votare al televoto sia Emma Muscat che Achille Lauro. Ma non stasera.

L’Italia, infatti, può votare solo nella serata in cui si esibisce. Stasera non è prevista alcuna esibizione di Mahmood e Blanco, che si esibiranno direttamente nella serata finale di sabato 14 maggio. Gli italiani hanno potuto televotare nel corso della prima semifinale del 10 maggio, perché Mahmood e Blanco sono stati presentati sul palco dai conduttori ed è stata mostrata una clip della loro performance dalle prove.

Stasera votano i Paesi in gara nella seconda semifinale e quelli delle Big5 rimanenti, ossia Spagna, Regno Unito e Germania.

Il pubblico italiano potrà nuovamente votare sabato 14 maggio ma non potrà sostenere Mahmood e Blanco. Potrà invece votare Emma Muscat ed Achille Lauro. Tutto sul televoto.

