Il nuovo album di Paolo Nutini è Last Night In The Bittersweet. Il cantautore scozzese di origini italiane lo ha annunciato nelle ultime ore con tanto di artwork, data di uscita e tracklist. L’artista ha anche lanciato due singoli come anteprima, Through The Echoes e Lose It. Il disco uscirà due settimane prima delle 6 date in Italia.

Il nuovo album di Paolo Nutini

Il nuovo album di Paolo Nutini sarà fuori venerdì 1° luglio 2022 e includerà 16 brani inediti. Ecco la tracklist:

01 Afterneath

02 Radio

03 Through The Echoes

04 Acid Eyes

05 Stranded Words

06 Lose It

07 Petrified In Love

08 Everywhere

09 Abigail

10 Children Of The Stars

11 Heart Filled Up

12 Shine A Light

13 Desperation

14 Julianne

15 Take Me Take Mine

16 Writer

Last Night In The Bittersweet arriva a 8 anni di distanza da Caustic Love (2014) e sarà la quarta esperienza in studio del cantautore.

Through The Echoes e Lose It

Probabilmente Paolo Nutini immaginava che i fan non avrebbero retto l’attesa troppo a lungo, per questo nella serata di ieri ha lanciato due anticipazioni di Last Night In The Bittersweet.

Through The Echoes è un brano intimo e sofferto: Nutini canta e stride tra chitarre acustiche e animosità. Non a caso il primo singolo che anticipa l’album inizia con un interrogativo inequivocabile: “Mi chiedevo, come sarei da morto?”.

In Lose It, invece, si fanno sentire le influenze brit-pop di cui qualunque artista oltremanica subisce il fascino, e Paolo Nutini riesce a non essere banale puntellando una batteria tutta post-punk e un sound ruvido con sfumature indie, nel suo stile più noto.

Come risultato abbiamo 2 brani agli antipodi, ma uniti da un fil rouge evidente che ritroviamo in tutte le produzioni di Paolo Nutini, che si è sempre sentito libero di esplorare il cantautorato senza per forza accontentare il mainstream e i capricci radiofonici.

Paolo Nutini in Italia

Appena 2 settimane dopo l’uscita di Last Time In The Bittersweet, il cantautore visiterà l’Italia con ben 6 date estive. Dal 15 al 27 luglio Paolo Nutini partirà da Gardone Riviera (BS) per poi salutare il Belpaese con un’ultima serata a Taormina. Ecco il calendario completo:

15 luglio 2022 – Gardone Riviera (BS), Festival del Vittoriale

Platea I settore: € 60,00 + diritto di prevendita

Platea II settore: € 52,00 + diritto di prevendita

Gradinata numerata: € 43,00 + diritto di prevendita

Platea non numerata: € 40,00 + diritto di prevendita

Gradinata: € 40,00 + diritto di prevendita

Posto in piedi: € 34,00 + diritto di prevendita 16 luglio 2022 – Pistoia, Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo

Tribuna Gold: € 50,00 + diritto di prevendita

Tribuna Dispari: € 45,00 + diritto di prevendita

Posto in piedi: € 35,00 + diritto di prevendita 19 luglio 2022 – Roma, Roma Summer Fest, Cavea

Parterre in piedi: € 37,00 + diritto di prevendita

Tribuna Centrale: € 52,00 + diritto di prevendita

Tribuna mediana: € 46,00 + diritto di prevendita

Tribuna laterale: € 37,00 + diritto di prevendita 20 luglio 2022 – Bologna, Sequoie Music Park

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita 22 luglio 2022 – Servigliano (FM), NoSound Fest, Parco della Pace

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita 23 luglio 2022 – Trani (TB), Locus Festival, Piazza Duomo

Posto unico in piedi: € 36,00 + diritto di prevendita 25 luglio 2022 – Caserta, Belvedere di San Leucio

Primo settore: € 50,00 + diritto di prevendita

Secondo settore: € 45,00 + diritto di prevendita

Terzo settore: € 35,00 + diritto di prevendita

Quarto settore: € 30,00 + diritto di prevendita 27 luglio 2022 – Taormina, Teatro Antico

Platea: € 60,00 + diritto di prevendita

Tribuna numerata: € 50,00 + diritto di prevendita

Cuscini numerati: € 40,00 + diritto di prevendita

Cavea libera: € 30,00 + diritto di prevendita

Through The Echoes – Testo

I’m always wondering, what I would be like to die?

She asks me why?

I always smile when I feel like, I’m gonna cry

She asks me why?

Over the cliff, and phantom sense

She’s always offering me her hand I hear her coming

Through the Echoes

Through the Echoes

Through the Echoes Straight to me Over and over..

Over and over..

Over and over again..

She’s always wondering, what it would feel like to fly

I ask her why?

She says everything that she sees is shinеrs in the sky

Up there shining Whеn your bellys rumbling down the phone

When you ask for better than a storm

When you feel like you’re alone Listen for me, coming

Through the Echoes

Through the Echoes

Through the Echoes Straight to you.. Listen for me, Coming!

Through The Echoes

Through the Echoes

Through the Echoes Straight to you.. Over and over..

Over and over..

Over and over again..

Through the Echoes

Through the Echoes

Through the Echoes Straight to you.. Listen for Me! Through the Echoes

Through the Echoes

Through the Echoes Straight to you

Through The Echoes – Traduzione

Mi chiedo sempre, come sarei da morto?

Le mi chiede perché

Sorrido sempre quando mi sento così, piangerò.

Lei mi chiede perché

Oltre il dirupo, un senso di vuoto

lei mi tende sempre una mano. La senti arrivare

attraverso gli echi

attraverso gli echi

attraverso gli echi Dritta verso di me. Ancora e ancora

ancora e ancora

ancora e ancora di nuovo Lei si chiede sempre, come sarebbe volare?

Le chiedo perché

Lei dice che tutto ciò che vede brilla nel cielo,

splende lassù Quando i tuoi tormenti stridono al telefono

quando chiedi qualcosa di meglio di una tempesta

quando ti senti solo Ascoltami, arrivo

attraverso gli echi

attraverso gli echi

attraverso gli echi Dritto verso di te. Ascoltami, arrivo

attraverso gli echi

attraverso gli echi

attraverso gli echi Dritto verso di te. Attraverso gli echi

attraverso gli echi

attraverso gli echi Dritto verso di te.

Lose It – Testo

That big fat bag

That’s been sitting over there

Take those memories

That you carry like a child

And those heavy, heavy enemies

And just lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while I could not seem to find

A way out of my worried mind

Feeling I’ve been left behind

Was bringing me down, down

make me shiver

Another year here to deliver

Another teardrop in the river

Was bringing me down, down, down

Since 1796

Rolling

big reveal

Such a big big

A kiss like

Ready to

Need to meet you now, shake your hands

Make, making friends

from the sky And just lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while I could not seem to find

A way out of my worried mind

Feeling I’ve been left behind

Was bringing me down, down, down

make me shiver

Another year here to deliver

Another teardrop in the river

Was bringing me down, down, down

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while I could not seem to find

A way out of my worried mind

Feeling I’ve been left behind

Was bringing me down, down, down

make me shiver

Another year here to deliver

I’m going to be a forgiver

I’m getting around, ‘round, ‘round Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Let’s just lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose it

Lose it for a little while

Lose It – Traduzione

Quella borsa ingombrante

poggiata laggiù

porta via quei ricordi

che puoi conservare come un bambino.

E quei pesanti, pesanti nemici

e puoi perderla per un attimo

Perderla

perderla per un attimo

perderla

perderla per un attimo

perderla

perderla per un attimo Potrebbe sembrare che io non trovi

una via al di fuori delle mie preoccupazioni

mentre mi sento lasciato indietro.

Questo mi buttava giù

e mi faceva tremare.

Un altro anno qui per lasciare

un’altra lacrima nel fiume.

Mi buttava giù

dal 1796. Una grande rivelazione

rotolava,

un tale grande

bacio

come se fossi

pronto per

aver bisogno di incontrarti ora, scuoterti le mani,

diventare amici

dal cielo. E perderlo per un attimo

perderlo

perderlo per un attimo

perderlo

perderlo per un attimo Potrebbe sembrare che io non trovi

una via al di fuori delle mie preoccupazioni

mentre mi sento lasciato indietro.

Questo mi buttava giù

e mi faceva tremare.

Un altro anno qui per lasciare

un’altra lacrima nel fiume.

Mi buttava giù E perderlo per un attimo

perderlo

perderlo per un attimo

perderlo

perderlo per un attimo Potrebbe sembrare che io non trovi

una via al di fuori delle mie preoccupazioni

mentre mi sento lasciato indietro.

Questo mi buttava giù

e mi faceva tremare.

Un altro anno qui per lasciare

un’altra lacrima nel fiume.

Sarò uno che perdona

Mi sto muovendo. E perderlo per un attimo

perderlo

perderlo per un attimo

perderlo

perderlo per un attimo

