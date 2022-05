La prima parte di Better Call Saul 6 dovrebbe concludersi con un grande cliffhanger che lascerà i fan a bocca aperta. L’ultima stagione della serie è attualmente in onda negli Stati Uniti su AMC, mentre in Italia viene distribuita in contemporanea su Netflix.

Intervistato da TVLine per la rubrica dedicata agli spoiler, il co-creatore di Better Call Saul, Peter Goul ha dichiarato che inizialmente non pensava che la stagione venisse divisa in due parti, aggiungendo che ogni episodio termina con una sorta di cliffhanger.

Con il finale della prima parte che è imminente, Goul ha affermato che si concluderà con un grosso cliffhanger su cui i fan avranno molto da pensare: qualcuno morirà? “Penso che queste saranno settimane dolorose per alcune persone per scoprire cosa succede. Se tutto va bene, apprezzeranno il dolore e non verranno a cercarci con le torce.”

Allo stato attuale, molti dei personaggi principali – tra cui Gus Fring (Giancarlo Esposito) e Kim Wexler (Rhea Seehorn) – sono preoccupati per il probabile ritorno di Lalo Salamanca (Tony Dalton), sopravvissuto a un tentativo di omicidio alla fine della quinta stagione. Uno di loro potrebbe quindi dirci addio – e i fan sono molto in apprensione per Kim.

La prima grande morte di Better Call Saul 6 è avvenuta nel terzo episodio, quando Nacho Varga (Michael Mando) è andato incontro al suo destino. Dopo aver stretto un accordo con Gus, si è impegnato per assolvere il boss della droga dall’attentato alla vita di Lalo, in cambio della sicurezza garantita di suo padre. Le cose hanno preso una piega inaspettata quando Nacho ha schernito Hector Salamanca, rivelando di aver cambiato le sue pillole (e quindi aver compromesso il suo stato di salute), prima di prendere una pistola e spararsi alla testa.

Riflettendo sulla fine del suo personaggio, Michael Mando ha detto a TVLine: “Penso che non si possa chiedere un finale migliore. Questo è stato un ruolo da sogno per me. Una figura così eroica e simbolica di sacrificio e coraggio. Non lo farei’ Non cambio una virgola, sono solo così eternamente grato per questo.”

