Indossare il futuro al polso: quali sono le prospettive per la nuova piattaforma unificata di Wear OS? Sicuramente questo sistema operativo lega il meglio di Google all’esperienza indossabile, sia hardware che software, di Samsung Electronics. Il rilascio di Wear OS Powered by Samsung a bordo della serie Galaxy Watch 4, tra l’altro uno dei migliori orologi smart ad oggi in commercio, è stato un passo importante per entrambe le aziende e che poteva essere raggiunto solo attraverso un’importante partnership. Una delle novità più importanti riguarda certamente il passaggio da Tizen a Wear OS, ma attualmente lo smartwatch ancora non ha ricevuto l’assistente Google.

Ben presto, però, la situazione potrebbe avere un risvolto: infatti, come ha spiegato Patrick Chomet, EVP e Capo Ufficio Customer Experience di Samsung, tramite un post sul sito di Samsung Newsroom, l’obiettivo è quello di portare avanti il ​​meglio della loro collaborazione. Insieme a Google, si intende creare esperienze innovative per gli utenti Samsung Galaxy. WearOS rappresenta un innegabile successo, poiché ora ci sono più del triplo dei dispositivi attivi, equipaggiati con Wear OS, rispetto all’anno appena trascorso. Gli utenti Samsung Galaxy sono stati i primi a ricevere le ultime funzionalità e vantaggi della partnership e della piattaforma, raggiungendo l’apice della loro versione di dispositivi indossabili più significativa fino ad oggi: ovvero la serie dei Samsung Galaxy Watch 4.

Ed è proprio su questa serie che il manager Chomet ha affermato che la società vuole portare nuove esperienze e vantaggi agli utenti in possesso del wereable. Quest’estate, infatti, gli utenti dei Samsung Galaxy Watch 4 potranno scaricare Google Assistant sui propri dispositivi, con interazioni vocali più rapide e naturali, consentendo risposte rapide ed assistenza in movimento. Inoltre, gli utenti potranno controllare Spotify con l’Assistente Google e cambiare i brani al volo usando solo la loro voce. Non è l’unica novità: infatti, entro la fine del 2022, un numero ancora maggiore di app e servizi Google sarà ottimizzato per Galaxy Watch, offrendo ancora una volta un’esperienza di utente più completa e senza interruzioni con gli smartphone Android.

Continua a leggere su optimagazine.com