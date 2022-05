Il nuovo singolo di Coez è Essere Liberi, titolo che abbiamo già incontrato nelle scorse settimane. Il rapper e cantautore di Nocera Inferiore lo ha appena annunciato sui social. Il brano non è incluso nel nuovo album Volare.

Il nuovo singolo di Coez

“Non era previsto, ma come spesso accade avevo delle cose da dire”, queste le parole scritte da Coez per annunciare il nuovo inedito. Essere Liberi sarà fuori mercoledì 18 maggio ed è un brano prodotto da Sick Luke e Sine.

Abbiamo parlato di “titolo già incontrato” in quanto Essere Liberi è anche il nome che il cantautore ha scelto per il calendario estivo dei concerti. Essere Liberi In Tour 2022 partirà da Este (PD) il 15 luglio in occasione dell’EstEstate Festival. I concerti estivi di Coez si chiuderanno a Catania il 10 settembre in occasione del Sotto Il Vulcano Fest.

Nel frattempo continuano le date indoor del Volare Tour 2022 : questa sera – giovedì 12 maggio – Coez sarà al Campus Music Industry di Parma. Il 14 maggio si esibirà al Teatro Concordia di Torino e l’ultima data si terrà a Torino il 15 maggio, presso l’Hiroshima Mon Amour.

Il 2022 di Coez

Mentre Coez festeggia ancora il successo di Volare, oltre ad annunciare il nuovo inedito Essere Liberi, collabora con l’amico e collega Gemitaiz nel nuovo album Eclissi, in uscita domani 13 maggio, nella traccia K.O. in cui compare anche il nome di Marracash.

L’ultimo singolo estratto da Volare è Occhi Rossi, una ballata in cui Silvano Albanese – questo il nome all’anagrafe di Coez – racconta lo strazio della fine di una relazione. Il brano è uno dei tanti episodi in cui Coez riprende lo stile con il quale è arrivato al grande pubblico, ma in Volare troviamo anche il felice ritorno alle origini come nei brani Wu-Tang e Flow Easy.

Continua a leggere su optimagazine.com