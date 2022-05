Emma Muscat all’Eurovision con I Am What I Am, inno all’accettazione di sé. Il brano anticipa il rilascio del nuovo album di inediti dal titolo I Am Emma, di prossima pubblicazione con Warner Music.

Emma Muscat gareggia all’ESC 2022 ma non in rappresentanza dell’Italia, nonostante sia popolare nel nostro Paese. Emma ha infatti partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2018, edizione numero 17; ha poi rilasciato brani di successo attraverso i quali si è fatta conoscere dai fan italiani.

Ma Emma Muscat è di origini maltesi e all’Eurovision Song Contest compete in rappresentanza di Malta, dopo aver vinto il contest apposito con la canzone Out of Sight (prodotto dai Room 9). Superato il primo scoglio, a Torino Emma Muscat ha deciso di cantare un brano diverso, sua facoltà come da regolamento. All’Eurovision Song Contest 2022 presenta quindi il singolo I Am What I Am, che sarà contenuto nell’album in uscita a maggio.

Il nuovo singolo è un inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni. Ha fruttato a Emma Muscat una telefonata importante da parte di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo per un in bocca al lupo in grande stile.

Emma partecipa alla seconda semifinale in programma stasera, giovedì 12 maggio a Torino. Qualora superasse il turno, andrebbe alla finale di sabato 14 maggio e troverebbe in competizione anche Mahmood e Blanco in rappresentanza dell’Italia.

Testo I Am What I Am di Emma Muscat all’Eurovision 2022