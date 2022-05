Come vedere Eurovision 2022 senza commento? La buona notizia è che si può ma non sempre dal proprio televisore.

Diversi sono i metodi per seguire Eurovision 2022 senza commento in italiano e in lingua originale. Chi non ha dimestichezza con l’inglese, apprezza sicuramente la traduzione in italiano delle parole dei presentatori, chi invece volesse seguire le serate in lingua originale può farlo.

La traduzione italiana è stata affidata a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico: si occupano di guidare i telespettatori italiani alla scoperta delle tre serate (due semifinali e una finale attesa per sabato 14 maggio), commentando ciò che accade sul palco, sia lato conduzione che lato esibizioni.

Alla conduzione di Eurovision 2022 ci sono Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. Sebbene parlino tutti la lingua italiana, la conduzione dell’evento è in lingua inglese, trattandosi di una diretta disponibile in tempo reale in tutto il mondo.

Come vedere Eurovision 2022 senza commento

Come vedere Eurovision 2022 senza commento? In TV, su Rai1, e in streaming su RaiPlay è possibile seguire le tre dirette di Eurovision Song Contest (il 10, il 12 e il 14 maggio) con la traduzione italiana di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Loro loro i personaggi scelti per accompagnare il pubblico italiano alla scoperta dell’evento internazionale.

Chi preferisse seguire la diretta senza traduzione, è possibile farlo: come vedere Eurovision 2022 senza commento?

Alcuni televisori consentono di impostare la visione dei programmi in lingua originale. Questo è sicuramente il primo metodo per evitare la traduzione italiana.

Qualora il vostro televisore non disponesse di questa funzione, invece, è possibile seguire Eurovision 2022 in lingua originale e senza commento né traduzione in italiano su YouTube, attraverso il canale ufficiale di Eurovision Song Contest. L’appuntamento è alle ore 20.30 martedì 10 maggio, giovedì 12 maggio e sabato 14 maggio.

Continua a leggere su optimagazine.com