Gli utenti del Samsung Galaxy A31 ricevono oggi notizie a dir poco incoraggianti: come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ha rilasciato per il dispositivo l’aggiornamento alla One UI 4.1 basata su Android 12. L’upgrade è attualmente in fase di implementazione in Russia, ma si prevede possa espandersi quanto prima in più Paesi nei prossimi giorni. L’aggiornamento ad Android 12 per il Samsung Galaxy A31 viene fornito con la versione firmware A315FXXU1DVD8 e contiene le patch di aprile 2022, in grado di risolvere oltre 80 vulnerabilità legate alle privacy ed alla sicurezza (è sempre bene procedere in questi casi, tenendo così al riparo il proprio dispositivo da eventuali attacchi informatici).

Questo nuovo aggiornamento offre un design dell’interfaccia utente completamente rinnovato con la funzione ‘Tavolozza dei colori’, app stock migliorate ed anche prestazioni ottimizzate. Si può iniziare a cominciare a scaricare l’aggiornamento a bordo del proprio Samsung Galaxy A31 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il Samsung Galaxy A31 è stato immesso sul mercato verso la prima metà del 2020 con a bordo la One UI 2.5 basata su Android 10. Il telefono di fascia media è poi passato alla One UI 3.1 basato su Android 11 verso la metà del 2021.

Android 12 potrebbe essere l’ultimo importante aggiornamento software che il telefono riceverà. Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità fareste meglio a procedere solo se la percentuale della batteria è superiore al 50%, avendo anche cura prima di effettuare un backup dei vostri dati (diversamente potreste perdere tutto nel caso in cui dovesse servire effettuare un hard-reset d’emergenza). Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box dei commenti che vedete in basso: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.

