Vivremo una stagione estiva particolarmente calda per quanto riguarda il 3G TIM, considerando il fatto che l’azienda pare seriamente intenzionata a portare a termine lo step dello spegnimento della rete. Un passo estremamente importante, che dovrà essere analizzato con grande attenzione soprattutto da coloro che si ritrovano in possesso di uno smartphone vecchio. Vediamo come stanno le cose e, soprattutto, come affrontare la situazione. Già, perché se da un lato quella odierna è una buona notizia per parte del pubblico, allo stesso tempo altri utenti dovranno fare molta attenzione arrivati a questo punto.

Indicazioni riguardanti le date dello spegnimento del 3G TIM: tutte le informazioni e i potenziali problemi

In realtà, alcune informazioni preliminari in merito allo spegnimento del 3G TIM le avevamo condivise già ad inizio mese. Ora bisogna fare uno step ulteriore, in quanto la compagnia telefonica ha fatto sapere che questa transizione verrà avviata a partire dal mese di luglio. Un aggiornamento da esaminare, dunque, dopo le informazioni preliminari che abbiamo trattato tramite altri articoli. Dando a tutti questa timeline, TIM non ha fatto altro che adeguarsi al medesimo piano ufficializzato di recente da Kena Mobile, a conti fatti il suo operatore virtuale.

Per farvela breve, lo spegnimento del 3G TIM comporterà conseguenze soprattutto per chi dispone di uno smartphone incapace di collegarsi alle rete 4G. Per questo segmento di utenza si aprono diversi scenari, in quanto si potrà decidere di navigare solo in 2G, oppure sarà necessario cambiare device o compagnia telefonica. Qualora il contratto prevede pagamento di penali per l’uscita, ci si potrà avvalere del diritto di recesso, senza andare incontro a costi aggiuntivi.

Vedremo come andranno le cose a luglio per tutti coloro che, già oggi, stanno monitorando la storia dello spegnimento del 3G TIM.