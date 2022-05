Una corretta idratazione è importante per la cura dei capelli. Come spiega la Dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro dell’Osservatorio Sanpellegrino, bere adeguatamente, oltre a favorire il regolare funzionamento di molti organi del corpo, aiuta anche a mantenere in salute i capelli.



Tutti i giorni perdiamo in media tra i 50 e gli 80 capelli. Processo che ha un’accelerata durante i cambi di stagione e su cui influiscono fattori come lo stress e, in modo particolare, la disidratazione.



Perché l’idratazione è importante per i capelli?



La parte del capello situata sotto la cute, ovvero i follicoli piliferi, sono il tessuto che cresce più rapidamente di tutto il nostro organismo. Questo processo ha bisogno di essere alimentato continuamente. Studi scientifici hanno infatti dimostrato che un aumento dell’afflusso di sangue verso il cuoio capelluto favorisce la ricrescita. In assenza di corretta idratazione le funzioni dei follicoli piliferi sono limitate, come accade con gli altri organi, e dunque la crescita dei capelli ne risente automaticamente.



Quando non si beve una sufficiente quantità di liquidi, la pressione del sangue si abbassa e gli organi, bulbo pilifero incluso, non vengono ossigenati e nutriti correttamente. Affinché il sangue sia in grado di portare adeguata nutrizione ai tessuti è dunque indispensabile che il flusso sia regolare.



Una corretta idratazione favorisce “la circolazione e la produzione di sebo del cuoio capelluto – spiega la dott.ssa Bernardi – mantenendo sani i follicoli piliferi e forti le ciocche, favorendone quindi la crescita. Inoltre, bere molto “aiuta il cuoio capelluto nella prevenzione di pruriti e irritazioni, ed è coadiuvante nel trattamento di bruciori e arrossamenti, contribuendo a ripristinare il benessere dello scalpo e la bellezza dei capelli”.



Per avere capelli più lucenti e folti uno dei segreti è lavarli con l’acqua minerale. L’acqua del rubinetto è infatti ricca di calcare e fluoro, che rendono i nostri capelli più rigidi e opachi.