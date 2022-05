La Bandiera Blu è il riconoscimento assegnato dalla Ong internazionale Fondazione per l’educazione ambientale (Fee) alle località rivierasche e ai porti turistici sostenibili e incontaminati.



Quest’anno sono 210 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu per il 2022. Nell’elenco ci sono 14 nuovi ingressi e 5 esclusioni rispetto all’anno scorso. Anche 82 approdi turistici possono vantare il riconoscimento.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di diversi parametri come qualità delle acque balneabili, aree pedonali e ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia e barriere architettoniche, livello di depurazione e gestione dei rifiuti, educazione ambientale, strutture ricettive, servizi sanitari e turistici.



Le new entry sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. I Comuni che escono dalla lista sono San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.

Ecco l’elenco completo delle Bandiere Blu in Italia

