Upload 3 non poteva mancare nel catalogo di Prime Video. La serie comica di fantascienza dello scrittore premio Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) avrà una terza stagione in arrivo prossimamente sul servizio streaming di Amazon. La conferma della fiducia in questo progetto arriva poche settimane dopo il debutto della seconda stagione, nel marzo 2022: da allora Upload 2 è rimasta nella top10 delle serie più viste dagli utenti Prime, di conseguenza il rinnovo è arrivato senza sorpresa.

Dietro Upload 3 ci sarà ancora la mente brillante e la penna arguta del creatore e produttore esecutivo Greg Daniels, che si è detto “entusiasta di continuare la storia di Nathan e Nora e degli altri residenti di Lakeview e dell’America del prossimo futuro mentre cercano di divertirsi e fare la cosa giusta sia nel mondo reale che in quello virtuale“. Upload, infatti, è ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D e negozi di alimentari automatizzati sono diventati ormai la norma e le persone possono scegliere di essere “caricate” in una realtà virtuale. Nella seconda stagione, il protagonista Nathan è a un bivio nella sua vita nell’aldilà digitale: la sua ex ragazza Ingrid è arrivata inaspettatamente a Lakeview sperando di recuperare la loro relazione, ma il suo cuore brama ancora segretamente il suo angelo del servizio clienti, Nora, che nel frattempo è fuori dalla rete e coinvolta nel gruppo ribelle anti-tecnologico, chiamato “The Ludds” (un chiaro richiamo movimento operaio britannico del luddismo).

Nell’annunciare la produzione di Upload 3, Vernon Sanders, dirigente di Amazon Studios, ha sottolineato le qualità della serie e il riscontro positivo del pubblico, che inevitabilmente hanno portato al rinnovo per una terza stagione.

Upload è diventato un vero successo che continua a essere una delle commedie originali più seguite su Prime Video. La serie continua a connettere e prefigurare infinite possibilità per il futuro della tecnologia e dell’umanità. Con la peculiare interpretazione comica di Greg, insieme al dinamico team creativo e agli attori di talento, hanno realizzato una serie di rilevanza mondiale che siamo tutti incredibilmente orgogliosi di riportare in vita un’altra stagione per i nostri clienti.

Upload 3 continuerà ad esplorare concetti futuristici e nuove possibilità del progresso tecnologico in modo comico e tratti surreale, come nello stile del suo creatore Greg Daniels.

