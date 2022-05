Achille Lauro all’Eurovision con Stripper, il brano in competizione al contest musicale internazionale in scena a Torino quest’anno.

Dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021, è infatti l’Italia ad organizzazione la nuova edizione dell’evento dedicato alla musica. Presentano Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini e l’Italia partecipa tra i Big5 con Mahmood e Blanco e la loro Brividi, in una versione nuova.

Tra i cantanti in gara c’è però anche Achille Lauro, personaggio italiano molto amato ed apprezzato che compete tra i Paesi semifinalisti. Il motivo è molto semplice: Achille Lauro non è in gara in rappresentanza del nostro Paese bensì della Repubblica di San Marino.

Sul palco anche Emma Muscat, in rappresentanza del suo Paese Natale: Malta.

Achille Lauro è stato scelto da San Marino attraverso un contest apposito la cui finale lo ha visto trionfare. Lauro ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2022 ma all’Ariston ha cantato l’inedito Domenica. Anche in quell’occasione trovò sul palco Mahmood e Blanco, poi vincitori dell’evento.

L’esibizione di Achille Lauro all’Eurovision 2022 è attesa per stasera, giovedì 12 maggio, nel corso della seconda semifinale. L’artista salirà sul palco con un toro che cavalcherà, tra citazioni di Britney Spears e Madonna nel testo della sua Stripper.

Mattia Cutolo / Matteo Ciceroni / Gregorio Calculli / Marco Lanciotti

È una stripper, sì

Questo amore è uno strip club, ah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Non è un film, London Calling, corri

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin (ah-ah)

Ma che stupida voglia che ho

Quella stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, ah

E vado fuori di me

I don’t know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha seicento cavalli

Io il suo beagle, è il mio Personal Jesus

I don’t know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori

E vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Madonna che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

I don’t know