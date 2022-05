Il finale di The Good Doctor 5 è dietro l’angolo, almeno negli Usa. In Italia continueremo a seguire le peripezie del dottore interpretato da Freddie Highmore fino al prossimo mese di Giugno su Rai2 mentre negli Usa si parla già di finale di stagione e, soprattutto, del matrimonio di Shaun e Lea. Dopo una serie di slittamenti e crisi, sembra che il momento tanto atteso stia per arrivare ma i due si potrebbero trovare davanti una vera e propria tragedia da gestire, cosa succederà a quel punto?

Ecco qui le prime immagini del finale di The Good Doctor 5:

Lunedì 16 maggio si chiuderà la quinta stagione della serie con il tanto atteso matrimonio del dottor Shaun Murphy e Lea Dilallo ma le prime immagini contenute nel promo che potete vedere subito sopra non lasciano pensare a niente di nuovo. In alcuni frame vediamo la dottoressa Audrey Lim chiedere un carrello di emergenza. Per chi è?

In molti pensano che nel finale di stagione di The Good Doctor dal titolo ‘Figli’ potrebbe essere ancora una volta Glassman la vittima designata. Non è la prima volta che il dottore mentore di Shaun finisce nei guai e a rischio e anche questa volta è proprio lui che pensa che tutto stia andando fin troppo bene ad un passo dalle nozze del suo amato pupillo, ma cosa potrebbe andare storto?

Negli scorsi episodi l’infermiera Villanueva ha rivelato a Lim che il suo ragazzo Owen ha abusato di lei e la dottoressa si è offerta di ospitarla, e se fosse proprio il fidanzato a bussare alla sua porta per cercarla e chiudere i conti con lei sconvolgendo i piani di questo finale?

La sinossi dell’ultimo episodio recita: “Shaun e Lea prendono una grande decisione di vita e sono piacevolmente sorpresi dal supporto che ricevono dai loro amici in ospedale. Nel frattempo, quando i genitori del dottor Wolke si presentano con una rivelazione, Asher lotta per accettare che lui e suo padre potrebbero non capirsi mai veramente”.

The Good Doctor è stato rinnovato per la sesta stagione che vedrà l’arrivo di due nuovi membri Brandon Larracuente e Savannah Welch.