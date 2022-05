Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere per quanto riguarda la questione dell’assegno unico, considerando il fatto che al di là della storia delle domande in istruttoria da gennaio o in riesame per cambio IBAN, bisogna considerare anche chi si trovi in uno step più avanzato. Dunque, occorre completare il cerchio rispetto a quanto analizzato nei giorni scorsi, visto che INPS fatica a dare informazioni specifiche a coloro che attendono segnali concreti sotto questo punto di vista. Vediamo come stanno evolvendo le cose per il pubblico, con una parentesi dedicata anche alla questione del reddito di cittadinanza.

INPS specifica sul pagamento dell’assegno unico di aprile e maggio per coloro che attendono

Il presupposto dal quale partire questo mercoledì, a proposito delle tempistiche di pagamento, a proposito dell’assegno unico di aprile e maggio, è molto semplice. Come ribadito da INPS attraverso alcuni commenti rilasciati sui social a chi chiede aggiornamenti sul saldo dei mesi mancanti, allo stato attuale non abbiamo una tempistica precisa per i bonifici. A maggior ragione, se pensiamo a coloro che hanno dovuto aggiornare la domanda per il cambio IBAN. Dunque, occorre armarsi di pazienza, anche se rumors parlando di saldi nel giro di una settimana.

C’è poi da sciogliere un altro nodo sulla timeline dei pagamenti, in riferimento a coloro che si aspettavano di ricevere la quota dell’assegno unico insieme al reddito di cittadinanza. A tal proposito, INPS riconosce indirettamente qualche anomalia, aprendo nuovi scenari per gli utenti coinvolti: “Tendenzialmente tutti coloro che non hanno ricevuto au su rdc appartengono ai nuclei che dovranno presentare Rdc-com au”.

Insomma, occorre tenere gli occhi aperti, in quanto siamo in procinto di vivere settimane particolarmente intense per quanto concerne la storia del pagamento dell’assegno unico. Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più.